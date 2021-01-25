Погода в Украине во вторник, 26 января, будет ветреной, местами с морозами, дождем и мокрым снегом. В среднем воздух прогреется до 0...+3 градусов, однако в западных областях будет немного холоднее.

Источник: фейсбук Натальи Диденко

После нескольких дней потепления 26 января в Украине начнет понемногу холодать.

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Днем столбики термометров в среднем составят 0...+3 градусов, в западных областях будет -2...+2 градуса. Теплее будет оставаться погода в восточных и южных областях, а также На Днепропетровщине.

Ночью дожди и снег будут падать почти по всей Украине, однако днем осадки прогнозируют в северной части. Дождь и мокрый снег ожидают также вдоль полосы от Одесской области через Черкасскую, Днепр до Харьковщины.

Ветер с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, даже сильным.

В Киеве ночью будет падать дождь, который будет сменять мокрый снег. Сложной будет ситуация на дорогах. Днем осадки ослабнут и прекратятся, будет дуть ветер, температура воздуха будет достигать +3 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 26 января:

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – + 4...+6

Херсон – + 6...+8

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – + 2...+4

Чернигов – + 2...+4

Сумы – + 2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – + 4...+6

Запорожье – + 5...+7

Донецк – + 5...+7

Луганск – + 4...+6

Харьков – + 5...+7

Киев – + 2...+4

Прогноз погоды в Украине на 26 января / данные Укргидрометцентра