Прогноз погоды на 26 января: в Украине похолодает, будет дуть сильный ветер
Погода в Украине во вторник, 26 января, будет ветреной, местами с морозами, дождем и мокрым снегом. В среднем воздух прогреется до 0...+3 градусов, однако в западных областях будет немного холоднее.
Источник: фейсбук Натальи Диденко
После нескольких дней потепления 26 января в Украине начнет понемногу холодать.
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Днем столбики термометров в среднем составят 0...+3 градусов, в западных областях будет -2...+2 градуса. Теплее будет оставаться погода в восточных и южных областях, а также На Днепропетровщине.
Ночью дожди и снег будут падать почти по всей Украине, однако днем осадки прогнозируют в северной части. Дождь и мокрый снег ожидают также вдоль полосы от Одесской области через Черкасскую, Днепр до Харьковщины.
Ветер с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, даже сильным.
В Киеве ночью будет падать дождь, который будет сменять мокрый снег. Сложной будет ситуация на дорогах. Днем осадки ослабнут и прекратятся, будет дуть ветер, температура воздуха будет достигать +3 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 26 января:
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +3...+5
Николаев – + 4...+6
Херсон – + 6...+8
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – + 2...+4
Чернигов – + 2...+4
Сумы – + 2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – + 4...+6
Запорожье – + 5...+7
Донецк – + 5...+7
Луганск – + 4...+6
Харьков – + 5...+7
Киев – + 2...+4
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