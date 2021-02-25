Погода в Украине в пятницу, 26 февраля, будет солнечной и безоблачной. Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры во всех областях. Теплее всего будет на западе страны.

Ночью погода будет оставаться зимней. Температура воздуха опустится до -1 градуса.

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Погода в регионах Украины

В западных областях в течение всех суток будет солнечно, осадков не предвидится. Столбики термометров будут показывать +12...+18 градусов. Во Львовской области будет теплее – + 16...+18 градусов. На Восточной Украине также без снега. Температура воздуха будет колебаться от +5 до + 13 градусов.

В северных регионах синоптики осадков не прогнозируют. Отметки на термометрах покажут +5...+13 градусов. На юге страны также будет сухо. Там следует ожидать +13...+16 градусов.

В Киеве 26 февраля небольшая облачность, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.

Обязательно используйте пятницу для прогулки, потому что уже в субботу – воскресенье придут осадки и похолодает,

– сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 26 февраля

Ужгород – +16...+18

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – + 11...+13

Житомир – +10...+12

Винница – + 12...+14

Одесса – + 13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – + 13...+15

Симферополь – + 11...+13

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – + 13...+13

Чернигов – + 5...+7

Сумы – + 5...+7

Полтава – + 11...+13

Днепр – + 12...+14

Запорожье – + 13...+15

Донецк – + 10...+12

Луганск – + 5...+7

Харьков – + 11..+13

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на 26 февраля / данные Укргидрометцентра