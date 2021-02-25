Прогноз погоды на 26 февраля: в Украину идет значительное потепление, местами до +18
Погода в Украине в пятницу, 26 февраля, будет солнечной и безоблачной. Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры во всех областях. Теплее всего будет на западе страны.
Источник:Укргидрометцентр
Ночью погода будет оставаться зимней. Температура воздуха опустится до -1 градуса.
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Погода в регионах Украины
В западных областях в течение всех суток будет солнечно, осадков не предвидится. Столбики термометров будут показывать +12...+18 градусов. Во Львовской области будет теплее – + 16...+18 градусов. На Восточной Украине также без снега. Температура воздуха будет колебаться от +5 до + 13 градусов.
В северных регионах синоптики осадков не прогнозируют. Отметки на термометрах покажут +5...+13 градусов. На юге страны также будет сухо. Там следует ожидать +13...+16 градусов.
В Киеве 26 февраля небольшая облачность, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.
Обязательно используйте пятницу для прогулки, потому что уже в субботу – воскресенье придут осадки и похолодает,
– сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 26 февраля
Ужгород – +16...+18
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – + 11...+13
Житомир – +10...+12
Винница – + 12...+14
Одесса – + 13...+15
Николаев – +14...+16
Херсон – + 13...+15
Симферополь – + 11...+13
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – + 13...+13
Чернигов – + 5...+7
Сумы – + 5...+7
Полтава – + 11...+13
Днепр – + 12...+14
Запорожье – + 13...+15
Донецк – + 10...+12
Луганск – + 5...+7
Харьков – + 11..+13
Киев – +10...+12
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