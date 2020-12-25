Прогноз погоды на 26 декабря: Восточную Украину засыплет снегом
Погода в субботу, 26 декабря, будет снежной в восточных регионах. Зато жители Западной Украины увидят солнце. В южных и юго-восточных регионах термометры покажут +3... +5 градусов.
Теплее всего будет в Крыму. Там синоптики прогнозируют до +11 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине утром небо будет покрыто облаками, однако уже после обеда выйдет солнце. Температура воздуха составит -1... +1 градуса. На Востоке утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня изменится сильным мокрым снегом. Термометры там покажут +2... +4 градуса.
На Севере Украины облачная погода будет держаться до самого вечера. А вот осадки синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до -1... +1 градуса. В первой половине дня на Юге ожидается сильный дождь. Но уже вечером ему на смену придет мелкий дождь. Там столбики термометров максимально покажут +3... +5 градусов.
В Киеве весь день будет облачным. Воздух прогреется до -1... +1 градуса.
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Прогноз погоды в городах Украины в субботу, 26 декабря
Ужгород – +2... +4
Львов – -1... +1
Ивано-Франковск – -1... +1
Тернополь – -1... +1
Черновцы – -1... +1
Хмельницкий – -1... +1
Луцк – -1... +1
Ровно – -1... +1
Житомир – -1... +1
Винница – -1... +1
Одесса – +3... +5
Николаев – +3... +5
Херсон – +3... +5
Симферополь – +9... +11
Кропивницкий – -1... +1
Черкассы – -1... +1
Чернигов – -1... +1
Сумы – -1... +1
Полтава – -1... +1
Днепр – -1... +1
Запорожье – +3... +5
Донецк – +3... +5
Луганск – +2... +4
Харьков – -1... +1
Киев – -1... +1
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