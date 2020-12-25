Погода в субботу, 26 декабря, будет снежной в восточных регионах. Зато жители Западной Украины увидят солнце. В южных и юго-восточных регионах термометры покажут +3... +5 градусов.

Теплее всего будет в Крыму. Там синоптики прогнозируют до +11 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине утром небо будет покрыто облаками, однако уже после обеда выйдет солнце. Температура воздуха составит -1... +1 градуса. На Востоке утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня изменится сильным мокрым снегом. Термометры там покажут +2... +4 градуса.

На Севере Украины облачная погода будет держаться до самого вечера. А вот осадки синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до -1... +1 градуса. В первой половине дня на Юге ожидается сильный дождь. Но уже вечером ему на смену придет мелкий дождь. Там столбики термометров максимально покажут +3... +5 градусов.

В Киеве весь день будет облачным. Воздух прогреется до -1... +1 градуса.

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Прогноз погоды в городах Украины в субботу, 26 декабря

Ужгород – +2... +4

Львов – -1... +1

Ивано-Франковск – -1... +1

Тернополь – -1... +1

Черновцы – -1... +1

Хмельницкий – -1... +1

Луцк – -1... +1

Ровно – -1... +1

Житомир – -1... +1

Винница – -1... +1

Одесса – +3... +5

Николаев – +3... +5

Херсон – +3... +5

Симферополь – +9... +11

Кропивницкий – -1... +1

Черкассы – -1... +1

Чернигов – -1... +1

Сумы – -1... +1

Полтава – -1... +1

Днепр – -1... +1

Запорожье – +3... +5

Донецк – +3... +5

Луганск – +2... +4

Харьков – -1... +1

Киев – -1... +1



Прогноз погоды на 26 декабря / Фото Укргидрометцентра