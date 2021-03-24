Прогноз погоды на 25 марта: на западе – солнце, на востоке – дождь
Погода в Украине в четверг, 25 марта, будет очень разнообразной. Да, жители западных областей смогут насладиться весенним солнцем. В то же время на востоке и севере зима еще не планирует отступать.
Источник:фейсбук Натальи Диденко
Какой будет погода в Украине
В четверг в Украине будет ветрено и снежно. По словам синоптика, возможна даже гололедица.
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Погода 24 марта будет очень необычной – на севере будет теплее чем на юге.
В Южной и Восточной Украине ожидается +1...+5 градусов. В то же время на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до +4...+9 градусов, на Закарпатье – до +10...+11 градусов.
В западных и северных областях, а также в Винницкой области существенные осадки маловероятны. На остальной территории еще будет падать снег и мокрый снег. Кстати, кое-где ожидается налипание мокрого снега и штормовой ветер.
Будет комфортная погода с осложнениями ситуации на дорогах южных, восточных и большинстве центральных областей,
– рассказала Диденко.
В Киеве температура воздуха прогреется до +5...+7 градусов. Кроме того, небо будет солнечным.
Прогноз погоды в городах Украины на 25 марта:
Ужгород – +7...+9
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +7...+9
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +5...+7
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +6...+8
Сумы – +6...+8
Полтава – +3...+5
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – +5...+7
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