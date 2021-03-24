Погода в Украине в четверг, 25 марта, будет очень разнообразной. Да, жители западных областей смогут насладиться весенним солнцем. В то же время на востоке и севере зима еще не планирует отступать.

Какой будет погода в Украине

В четверг в Украине будет ветрено и снежно. По словам синоптика, возможна даже гололедица.

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Погода 24 марта будет очень необычной – на севере будет теплее чем на юге.

В Южной и Восточной Украине ожидается +1...+5 градусов. В то же время на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до +4...+9 градусов, на Закарпатье – до +10...+11 градусов.

В западных и северных областях, а также в Винницкой области существенные осадки маловероятны. На остальной территории еще будет падать снег и мокрый снег. Кстати, кое-где ожидается налипание мокрого снега и штормовой ветер.

Будет комфортная погода с осложнениями ситуации на дорогах южных, восточных и большинстве центральных областей,

– рассказала Диденко.

В Киеве температура воздуха прогреется до +5...+7 градусов. Кроме того, небо будет солнечным.

Прогноз погоды в городах Украины на 25 марта:

Ужгород – +7...+9

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +7...+9

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +5...+7

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +3...+5

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на 25 марта / Карта Укргидрометцентра