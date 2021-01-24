Прогноз погоды на 25 января: Украину накроют дожди с мокрым снегом
Погода в Украине в понедельник, 25 января, будет пасмурной и дождливой. Без зонтов не удастся обойтись жителям ни одного региона в Украине. В западных областях обещают еще и мокрый снег.
Наиболее холодно будет на западе Украины. Здесь столбики термометров опустятся до 0...+4 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Интересно В Канаде за сутки выпало 50 сантиметров снега: шокирующие фото и видео
Во всех западных регионах – дождь с мокрым снегом. Метеорологи предупреждают об опасной ситуации в высокогорье Закарпатья и Ивано-Франковщины. Из-за оттепели и метели есть угроза схода лавин.
Также на Западе есть опасность гололеда и шквальный ветер.
Сильные порывы ветра в целом будут наблюдать на всей территории Украины. Относительно спокойная ситуация только на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
На Юге, где также не обойдется без осадков, теплее. Воздух прогреется до +7...+11 градусов. На Севере, в восточных и центральных областях от +4 до +9. Дождь прогнозируют всюду – и днем, и ночью.
Что касается Киева, то здесь тоже лучше позаботиться о дождевике и зонте, ведь осадков не избежать. Да и жителям и гостям столицы лучше одеться по погоде – +5...+7 градусов.
Температура воздуха хотя и высокая и выше нормы сейчас, однако на фоне циклона и штормового ветра скромно ютится на балконе второго яруса – завтра днем в Украине ожидается +4...+ 9 градусов, в Крыму + 7...+13 градусов,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
К теме На запад Украины идет страшная непогода: будут значительный снег и метели, в горах – лавины
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 25 января:
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – + 2...+4
Черновцы – + 2...+4
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – 0...+2
Ровно – + 1...+3
Житомир – + 4...+6
Винница – + 5...+7
Одесса – + 7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – + 8...+10
Симферополь – + 9...+11
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – + 6...+8
Чернигов – + 5...+7
Сумы – + 4...+6
Полтава – + 5...+7
Днепр – +7...+9
Запорожье – + 7...+9
Донецк – + 6...+8
Луганск – + 4...+6
Харьков – + 5...+7
Киев – + 5...+7
Поделиться новостью