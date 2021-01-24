Погода в Украине в понедельник, 25 января, будет пасмурной и дождливой. Без зонтов не удастся обойтись жителям ни одного региона в Украине. В западных областях обещают еще и мокрый снег.

Наиболее холодно будет на западе Украины. Здесь столбики термометров опустятся до 0...+4 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Во всех западных регионах – дождь с мокрым снегом. Метеорологи предупреждают об опасной ситуации в высокогорье Закарпатья и Ивано-Франковщины. Из-за оттепели и метели есть угроза схода лавин.

Также на Западе есть опасность гололеда и шквальный ветер.

Сильные порывы ветра в целом будут наблюдать на всей территории Украины. Относительно спокойная ситуация только на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

На Юге, где также не обойдется без осадков, теплее. Воздух прогреется до +7...+11 градусов. На Севере, в восточных и центральных областях от +4 до +9. Дождь прогнозируют всюду – и днем, и ночью.

Что касается Киева, то здесь тоже лучше позаботиться о дождевике и зонте, ведь осадков не избежать. Да и жителям и гостям столицы лучше одеться по погоде – +5...+7 градусов.

Температура воздуха хотя и высокая и выше нормы сейчас, однако на фоне циклона и штормового ветра скромно ютится на балконе второго яруса – завтра днем в Украине ожидается +4...+ 9 градусов, в Крыму + 7...+13 градусов,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 25 января:

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – + 2...+4

Черновцы – + 2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – 0...+2

Ровно – + 1...+3

Житомир – + 4...+6

Винница – + 5...+7

Одесса – + 7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – + 8...+10

Симферополь – + 9...+11

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – + 5...+7

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 5...+7

Днепр – +7...+9

Запорожье – + 7...+9

Донецк – + 6...+8

Луганск – + 4...+6

Харьков – + 5...+7

Киев – + 5...+7

Прогноз погоды в Украине на 25 января / данные Укргидрометцентра