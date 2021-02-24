Прогноз погоды на 25 февраля: вместо морозов и снега – солнце
Погода в областях Украины в четверг, 25 февраля, будет солнечной и безоблачной. Ни в одном регионе не будет ни снега, ни дождя. Западная Украина вообще почувствует приближение весны, ведь температура превысит отметку в +10 градусов.
Теплее всего в четверг будет на Ивано-Франковщине – + 14...+16 градусов.
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Близкие к этим показатели – во всех западных областях. Совсем другая ситуация в восточных регионах. На Донетчине, Луганщине и Запорожье февраль еще проявит себя и принесет небольшой мороз – -1...+1.
Интересно, что довольно прохладно будет даже в Крыму и на Херсонщине. На полуострове – лишь +3...+5, а в Херсонской области – +2...+4.
В Киеве жителям и гостям города можно оставить дома теплую зимнюю одежду, ведь на улице будет солнечно и +6...+8.
Что касается неблагоприятных погодных условий, то из-за оттепели в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 25 февраля:
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +12...+14
Житомир – +6...+8
Винница – +11...+13
Одесса – +11...+13
Николаев – +7...+9
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +1...+3
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – +1...+3
Киев – +6...+8
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