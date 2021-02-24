Погода в областях Украины в четверг, 25 февраля, будет солнечной и безоблачной. Ни в одном регионе не будет ни снега, ни дождя. Западная Украина вообще почувствует приближение весны, ведь температура превысит отметку в +10 градусов.

Теплее всего в четверг будет на Ивано-Франковщине – + 14...+16 градусов.

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Близкие к этим показатели – во всех западных областях. Совсем другая ситуация в восточных регионах. На Донетчине, Луганщине и Запорожье февраль еще проявит себя и принесет небольшой мороз – -1...+1.

Интересно, что довольно прохладно будет даже в Крыму и на Херсонщине. На полуострове – лишь +3...+5, а в Херсонской области – +2...+4.

В Киеве жителям и гостям города можно оставить дома теплую зимнюю одежду, ведь на улице будет солнечно и +6...+8.

Что касается неблагоприятных погодных условий, то из-за оттепели в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 25 февраля:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +12...+14

Житомир – +6...+8

Винница – +11...+13

Одесса – +11...+13

Николаев – +7...+9

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +1...+3

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – +1...+3

Киев – +6...+8



Прогноз погоды на 25 февраля / Данные Укргидрометцентра