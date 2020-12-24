Прогноз пробега на 25 декабря: Украину накроет снег с дождем
Погода в Украине в пятницу, 25 декабря, будет дождливой во всех регионах страны. Только в крайних восточных областях вместе с дождем в течение суток будет падать и снег.
Температура воздуха преимущественно даже ночью будет "плюсовой". Единственное исключение – Луганская область. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
Интересно В отдельных регионах Украины выпал снег: фото
На юге стоит ожидать даже "жару", как на разгар зимы. Здесь в день температура воздуха поднимется до + 8...+11 градусов. Ночью она не будет опускаться ниже чем +2 градусов.
На западе и в центре в течение дня температура воздуха будет в пределах +3...+6 градусов, а в крайних восточных областях – 0...+3 градуса.
Худшей будет погода в Луганской области. Здесь все сутки будут идти дожди со снегом, и даже днем температура воздуха не будет превышать 0...-2 градуса, а ночью и вовсе – -11...-9 градусов.
В Киеве пока без снега. Температура остается выше нуля, но в течение всех суток будет дождливо.
Прогноз погоды в городах Украины в пятницу, 25 декабря:
Ужгород – +5...+7
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +4...+6
Сумы – +4...+6
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – +1...+3
Луганск – -2...0
Харьков – 0...+2
Киев – +4...+6
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