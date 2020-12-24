Погода в Украине в пятницу, 25 декабря, будет дождливой во всех регионах страны. Только в крайних восточных областях вместе с дождем в течение суток будет падать и снег.

Температура воздуха преимущественно даже ночью будет "плюсовой". Единственное исключение – Луганская область. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

Интересно В отдельных регионах Украины выпал снег: фото

На юге стоит ожидать даже "жару", как на разгар зимы. Здесь в день температура воздуха поднимется до + 8...+11 градусов. Ночью она не будет опускаться ниже чем +2 градусов.

На западе и в центре в течение дня температура воздуха будет в пределах +3...+6 градусов, а в крайних восточных областях – 0...+3 градуса.

Худшей будет погода в Луганской области. Здесь все сутки будут идти дожди со снегом, и даже днем температура воздуха не будет превышать 0...-2 градуса, а ночью и вовсе – -11...-9 градусов.

В Киеве пока без снега. Температура остается выше нуля, но в течение всех суток будет дождливо.

Прогноз погоды в городах Украины в пятницу, 25 декабря:

Ужгород – +5...+7

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +1...+3

Луганск – -2...0

Харьков – 0...+2

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на пятницу, 25 декабря, от Укргидрометцентра