Погода в Украине в среду, 24 марта, будет холодной и мрачной. Днем максимальная температура достигнет всего 6 градусов, а ночью во всех регионах – морозы. Кроме того, осадки не прекратятся.

Холодная погода и снег, похоже, не собираются покидать Украину. Хотя к концу недели таки дают оптимистичные прогнозы.

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Что прогнозируют синоптики

На Востоке, Юге и части Центра все время будет идти мокрый снег. Однако на Западе и Севере – просветления. Теплее также будет в западных областях, например, +4...+6 градусов. В восточных и центральных регионах столбики термометров будут держаться на уровне +2...+4 градуса.

Однако ситуацию с низкой температурой ухудшит ветер. По словам синоптика Натальи Диденко, он будет порывистым и штормовым. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Колючий холодный ветер будет снижать температуру комфорта – одевайтесь теплее, – отметила Диденко.

Какая погода будет в Киеве

В столице температура воздуха +4...+6 градусов, а ночью опустится до -1...-3. Ночью и утром в Киеве может снежить, а днем ​​осадков не будет.

Прогноз погоды в городах Украины на 23 марта

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк -– +2...+4

Луганск – +3...+5

Харьков – +2...+4

Киев – +4...+6

Погода на 24 марта / Инфографика 24 канала