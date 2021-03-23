Прогноз погоды на 24 марта: Украину охватит порывистый ветер
Погода в Украине в среду, 24 марта, будет холодной и мрачной. Днем максимальная температура достигнет всего 6 градусов, а ночью во всех регионах – морозы. Кроме того, осадки не прекратятся.
Источник:Укргидрометцентр
Холодная погода и снег, похоже, не собираются покидать Украину. Хотя к концу недели таки дают оптимистичные прогнозы.
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Что прогнозируют синоптики
На Востоке, Юге и части Центра все время будет идти мокрый снег. Однако на Западе и Севере – просветления. Теплее также будет в западных областях, например, +4...+6 градусов. В восточных и центральных регионах столбики термометров будут держаться на уровне +2...+4 градуса.
Однако ситуацию с низкой температурой ухудшит ветер. По словам синоптика Натальи Диденко, он будет порывистым и штормовым. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Колючий холодный ветер будет снижать температуру комфорта – одевайтесь теплее, – отметила Диденко.
Какая погода будет в Киеве
В столице температура воздуха +4...+6 градусов, а ночью опустится до -1...-3. Ночью и утром в Киеве может снежить, а днем осадков не будет.
Прогноз погоды в городах Украины на 23 марта
Ужгород – +5...+7
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк -– +2...+4
Луганск – +3...+5
Харьков – +2...+4
Киев – +4...+6
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