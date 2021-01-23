Прогноз погоды на 24 января: дожди и сильный ветер накроют Украину, но будет тепло
Погода в Украине в воскресенье, 24 января, будет дождливой. А осадки будут сопровождаться сильным ветром. Правда, температура поднимется довольно высоко, как для такой поры, - в среднем в пределах 5... 7 градусов тепла.
Прогноз погоды на 24 января от Натальи Диденко
По словам синоптика, ветер в воскресенье будет порывистым, сильным и южного направления. Об этом Диденко написала в фейсбуке.
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В то же время будет преобладать влажная погода, потому что подсунутся дожди. Также утром возможен мокрый снег на Прикарпатье, Буковине, Житомирщине, Тернопольщине, Ровненщине и на Волыни.
Что касается температуры, то она будет колебаться от +3 до +8 градусов. А на Юге и на Закарпатье будет доходить до +8... +13 градусов.
В Киеве в воскресенье будет ветрено, тепло и дождливо. Днем воздух прогреется до +5... +6 градусов.
В воскресенье над Украиной нависнут дожди / Скриншот Натальи Диденко
Что говорят в Укргидрометцентре
В Украинском гидрометцентре прогнозируют небольшие и умеренные дожди на всей территории Украины, кроме Луганщины и Донетчины. Ветер будет дуть преимущественно с востока, а его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.
В подавляющем большинстве областей температура составит 5 ... 7 градусов тепла. Холоднее всего будет на Волыни, в Ровненской, Винницкой, Хмельницкой и Луганской областях – +4... +6. А наибольшим теплом погода порадует на юге до +8... +10 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 24 января
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – +5...+7
Полтава – +5...+7
Днепр – +5...+7
Запорожье – +5...+7
Донецк – +5...+7
Луганск – +4...+6
Харьков – +5...+7
Киев – +5...+7
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Прогноз погоды в Украине на 24 января / Данные Укргидрометцентра
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