Погода в Украине в воскресенье, 24 января, будет дождливой. А осадки будут сопровождаться сильным ветром. Правда, температура поднимется довольно высоко, как для такой поры, - в среднем в пределах 5... 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 24 января от Натальи Диденко

По словам синоптика, ветер в воскресенье будет порывистым, сильным и южного направления. Об этом Диденко написала в фейсбуке.

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В то же время будет преобладать влажная погода, потому что подсунутся дожди. Также утром возможен мокрый снег на Прикарпатье, Буковине, Житомирщине, Тернопольщине, Ровненщине и на Волыни.

Что касается температуры, то она будет колебаться от +3 до +8 градусов. А на Юге и на Закарпатье будет доходить до +8... +13 градусов.

В Киеве в воскресенье будет ветрено, тепло и дождливо. Днем воздух прогреется до +5... +6 градусов.



В воскресенье над Украиной нависнут дожди / Скриншот Натальи Диденко

Что говорят в Укргидрометцентре

В Украинском гидрометцентре прогнозируют небольшие и умеренные дожди на всей территории Украины, кроме Луганщины и Донетчины. Ветер будет дуть преимущественно с востока, а его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

В подавляющем большинстве областей температура составит 5 ... 7 градусов тепла. Холоднее всего будет на Волыни, в Ровненской, Винницкой, Хмельницкой и Луганской областях – +4... +6. А наибольшим теплом погода порадует на юге до +8... +10 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 24 января

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +5...+7

Полтава – +5...+7

Днепр – +5...+7

Запорожье – +5...+7

Донецк – +5...+7

Луганск – +4...+6

Харьков – +5...+7

Киев – +5...+7

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Прогноз погоды в Украине на 24 января / Данные Укргидрометцентра