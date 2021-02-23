Погода в областях Украины в среду, 24 февраля, будет кардинально разной в западных и восточных регионах. Если жители Западной Украины будут наслаждаться теплом и солнечной погодой, то на востоке столбики термометров покажут минусовую температуру.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +9...+11 градусов.

Важно В Украину пришло потепление: какую погоду синоптики прогнозируют дальше

На Западной Украине солнце лишь изредка будет прятаться за облаками, но осадков синоптики не прогнозируют. В то же время из-за минусовых температур ночью в западных регионах возможно замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности. Температура воздуха +7...+9 градусов. На востоке Украины будет облачная и пасмурная погода. Хотя серьезных осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут -5...-7 градусов.

На севере Украины утром продолжится ночной снег, но ближе к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха составит всего -1...-3 градуса. На юге погода будет облачной в течение всего дня. Синоптики отметили, что сильных осадков не должно быть. Столбики термометров максимально покажут -1...-3 градуса.

В Киеве в течение всего дня будет держаться облачная погода. Утренний дождь со снегом закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит 0...-2 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 24 февраля

Ужгород – +9...+11

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +7...+9

Ровно – +4...+6

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...-3

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – 0... +2

Чернигов – -1...-3

Сумы – -5...-7

Полтава – -3...-5

Днепр – -2...-4

Запорожье – -2...-4

Донецк – -5...-7

Луганск – -6...-8

Харьков – -5...-7

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 24 февраля / Данные Укргидрометцентра