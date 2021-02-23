Прогноз погоды на 24 февраля: на Западную Украину надвигается весна, в других регионах – морозы
Погода в областях Украины в среду, 24 февраля, будет кардинально разной в западных и восточных регионах. Если жители Западной Украины будут наслаждаться теплом и солнечной погодой, то на востоке столбики термометров покажут минусовую температуру.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +9...+11 градусов.
Важно В Украину пришло потепление: какую погоду синоптики прогнозируют дальше
На Западной Украине солнце лишь изредка будет прятаться за облаками, но осадков синоптики не прогнозируют. В то же время из-за минусовых температур ночью в западных регионах возможно замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности. Температура воздуха +7...+9 градусов. На востоке Украины будет облачная и пасмурная погода. Хотя серьезных осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут -5...-7 градусов.
На севере Украины утром продолжится ночной снег, но ближе к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха составит всего -1...-3 градуса. На юге погода будет облачной в течение всего дня. Синоптики отметили, что сильных осадков не должно быть. Столбики термометров максимально покажут -1...-3 градуса.
В Киеве в течение всего дня будет держаться облачная погода. Утренний дождь со снегом закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит 0...-2 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 24 февраля
Ужгород – +9...+11
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +7...+9
Ровно – +4...+6
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...-3
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – 0... +2
Чернигов – -1...-3
Сумы – -5...-7
Полтава – -3...-5
Днепр – -2...-4
Запорожье – -2...-4
Донецк – -5...-7
Луганск – -6...-8
Харьков – -5...-7
Киев – 0...+2
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