Прогноз погоды на 24 декабря: почти всю Украину накроют осадки, однако потеплеет
Погода в четверг, 24 декабря, будет дождливой. Почти всю часть Украины, кроме Востока, накроют осадки. Правда, температура воздуха преимущественно будет подниматься выше нуля.
Прогноз синоптика
В Украину придет постепенное потепление, которое будет превращать снег в дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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Осадки, преимущественно дождь, будут на Западе, Севере и Юге Украины. Также дожди будут в некоторых районах Центра. Зато к восточным областям осадки не дойдут, лишь на Харьковщине возможен снег.
Накануне Сочельника и Рождества западного обряда атмосфера решила все же нам напомнить, что сейчас – зима. Атмосферные фронты насыпали снега, а на Востоке организовали морозы,
– отметила синоптик.
Кроме того, Диденко предупредила о южном ветре до штормовых значений, а также о гололедице на дорогах.
Холоднее всего будет в восточных областях. Температура воздуха здесь опустится до -1… -4 градусов. Мороз также стоит ожидать жителям Днепропетровщины, Запорожья и Сумщины. На остальной территории страны столбики термометров будут подниматься даже до +9 градусов днем.
Какая погода будет в Киеве
В Киеве осадки станут слабее еще утром, однако во второй половине дня в столице будет порывистый ветер и снова дождь. Также может выпасть снег.
Температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +2... +3 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины в четверг, 24 декабря
Ужгород – +7... +9
Львов – +7... +9
Ивано-Франковск – +7... +9
Тернополь – +6... +8
Черновцы – +6... +8
Хмельницкий – +5... +7
Луцк – +7... +9
Ровно – +5... +7
Житомир – +2... +4
Винница – +2... +4
Одесса – +5... +7
Николаев – 5... +7
Херсон – +2... +4
Симферополь – +7... +9
Кропивницкий – 0... +2
Черкассы – 0... +2
Чернигов – -1... +1
Сумы – -1… -3
Полтава – -1… -3
Днепр – 0... +2
Запорожье – 0... +2
Донецк – -1... +1
Луганск – -1... +1
Харьков – -1... +1
Киев – 0... +2
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