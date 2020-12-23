Погода в четверг, 24 декабря, будет дождливой. Почти всю часть Украины, кроме Востока, накроют осадки. Правда, температура воздуха преимущественно будет подниматься выше нуля.

Прогноз синоптика

В Украину придет постепенное потепление, которое будет превращать снег в дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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Осадки, преимущественно дождь, будут на Западе, Севере и Юге Украины. Также дожди будут в некоторых районах Центра. Зато к восточным областям осадки не дойдут, лишь на Харьковщине возможен снег.

Накануне Сочельника и Рождества западного обряда атмосфера решила все же нам напомнить, что сейчас – зима. Атмосферные фронты насыпали снега, а на Востоке организовали морозы,

– отметила синоптик.

Кроме того, Диденко предупредила о южном ветре до штормовых значений, а также о гололедице на дорогах.

Холоднее всего будет в восточных областях. Температура воздуха здесь опустится до -1… -4 градусов. Мороз также стоит ожидать жителям Днепропетровщины, Запорожья и Сумщины. На остальной территории страны столбики термометров будут подниматься даже до +9 градусов днем.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве осадки станут слабее еще утром, однако во второй половине дня в столице будет порывистый ветер и снова дождь. Также может выпасть снег.

Температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +2... +3 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины в четверг, 24 декабря

Ужгород – +7... +9

Львов – +7... +9

Ивано-Франковск – +7... +9

Тернополь – +6... +8

Черновцы – +6... +8

Хмельницкий – +5... +7

Луцк – +7... +9

Ровно – +5... +7

Житомир – +2... +4

Винница – +2... +4

Одесса – +5... +7

Николаев – 5... +7

Херсон – +2... +4

Симферополь – +7... +9

Кропивницкий – 0... +2

Черкассы – 0... +2

Чернигов – -1... +1

Сумы – -1… -3

Полтава – -1… -3

Днепр – 0... +2

Запорожье – 0... +2

Донецк – -1... +1

Луганск – -1... +1

Харьков – -1... +1

Киев – 0... +2