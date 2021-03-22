Погода в Украине во вторник, 23 марта, будет влажной и ветреной. В большинстве областей периодически будет падать снег, местами – с дождем. А температура воздуха будет колебаться от +1 до + 6 градусов.

По словам синоптика, в большинстве регионов в течение суток будет пролетать снег или мокрый снег.

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Какой будет погода

В Украине 23 марта ожидают влажную погоду. Осадки прогнозируют везде, кроме южных областей – только в Крыму и Приазовье вероятен небольшой дождь.

Ветер будет дуть порывистый, местами даже сильный и будет северного направления.

Температура воздуха ночью составит 0 ...-5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до

+ 1...+5 градусов, в Крыму, на Закарпатье и Запорожье будет +4 ... +6 градусов.

В Киеве прогнозируют ветреную и влажную погоду. Периодически будет падать небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2...+4 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на 23 марта

Ужгород – + 4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – + 2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – + 4...+6

Николаев – + 4...+6

Херсон – + 4...+6

Симферополь – + 4...+6

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – + 2...+4

Сумы – + 2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – + 4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 23 марта / Скриншот с сайта Гидрометцентра