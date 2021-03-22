Прогноз погоды на 23 марта: в Украине ожидают осадки, порывистый ветер и высокую влажность
Погода в Украине во вторник, 23 марта, будет влажной и ветреной. В большинстве областей периодически будет падать снег, местами – с дождем. А температура воздуха будет колебаться от +1 до + 6 градусов.
Источник:фейсбук Наталки Диденко
По словам синоптика, в большинстве регионов в течение суток будет пролетать снег или мокрый снег.
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Какой будет погода
В Украине 23 марта ожидают влажную погоду. Осадки прогнозируют везде, кроме южных областей – только в Крыму и Приазовье вероятен небольшой дождь.
Ветер будет дуть порывистый, местами даже сильный и будет северного направления.
Температура воздуха ночью составит 0 ...-5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до
+ 1...+5 градусов, в Крыму, на Закарпатье и Запорожье будет +4 ... +6 градусов.
В Киеве прогнозируют ветреную и влажную погоду. Периодически будет падать небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2...+4 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на 23 марта
Ужгород – + 4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – + 2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – + 4...+6
Николаев – + 4...+6
Херсон – + 4...+6
Симферополь – + 4...+6
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – + 2...+4
Сумы – + 2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – + 4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на 23 марта / Скриншот с сайта Гидрометцентра
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