Прогноз погоды на 23 января: ни морозов, ни снега, в Украине – потепление
Погода в Украине в субботу, 23 января, будет не похожей на зимнюю. Никаких морозов и снегопадов, которые недавно свирепствовали почти во всех областях. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся выше отметки +10.
Прохладнее всего будет на Сумщине, Черниговщине и в Киевской области. Местным жителям синоптики обещают всего + 2...+4. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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По – весеннему тепло на Западе и Юге. Здесь воздух прогреется до +7...+11. Рекордные температурные показатели в Крыму – +11...+13 градусов.
В центральной Украине и на Востоке резкого скачка температуры не предвидится. Метеорологи обещают от +3 до + 6.
Суббота, 23 января, будет небогата осадками. Их на территории Украины не прогнозируют вообще. Из-за туч будет выглядывать зимнее солнце.
Что касается Киева, то жителям и гостям столицы все же лучше не обращать внимания на солнечные лучи и одеться согласно прогнозу: + 2...+4.
Даже в ночные часы морозы маловероятны, разве что где-то какой-то малыш-"минус" выпустит мамину руку и потеряется в северной части Украины, до -1... -3 градусов. Кто будет скучать по холоду, тому порывистый ветер будет снижать теплый температурный комфорт,
– написала синоптикиня Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 23 января:
Ужгород – + 9...+11
Львов – + 9...+11
Ивано – Франковск – +9...+11
Тернополь – +7...+9
Черновцы – + 9...+11
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – + 8...+10
Ровно – + 8...+10
Житомир – +3...+5
Винница – + 4...+6
Одесса – + 8...+10
Николаев – +7...+9
Херсон – + 9...+11
Симферополь – + 11...+13
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – + 2...+4
Сумы – + 2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – + 4...+6
Запорожье – + 7...+9
Донецк – + 4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – + 4...+6
Киев – + 2...+4
Прогноз погоди в Украине на 23 января / Фото Укргидрометцентра
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