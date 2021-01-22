Погода в Украине в субботу, 23 января, будет не похожей на зимнюю. Никаких морозов и снегопадов, которые недавно свирепствовали почти во всех областях. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся выше отметки +10.

Прохладнее всего будет на Сумщине, Черниговщине и в Киевской области. Местным жителям синоптики обещают всего + 2...+4. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По – весеннему тепло на Западе и Юге. Здесь воздух прогреется до +7...+11. Рекордные температурные показатели в Крыму – +11...+13 градусов.

В центральной Украине и на Востоке резкого скачка температуры не предвидится. Метеорологи обещают от +3 до + 6.

Суббота, 23 января, будет небогата осадками. Их на территории Украины не прогнозируют вообще. Из-за туч будет выглядывать зимнее солнце.

Что касается Киева, то жителям и гостям столицы все же лучше не обращать внимания на солнечные лучи и одеться согласно прогнозу: + 2...+4.

Даже в ночные часы морозы маловероятны, разве что где-то какой-то малыш-"минус" выпустит мамину руку и потеряется в северной части Украины, до -1... -3 градусов. Кто будет скучать по холоду, тому порывистый ветер будет снижать теплый температурный комфорт,

– написала синоптикиня Наталья Диденко в фейсбуке.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 23 января:

Ужгород – + 9...+11

Львов – + 9...+11

Ивано – Франковск – +9...+11

Тернополь – +7...+9

Черновцы – + 9...+11

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – + 8...+10

Ровно – + 8...+10

Житомир – +3...+5

Винница – + 4...+6

Одесса – + 8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – + 9...+11

Симферополь – + 11...+13

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – + 2...+4

Сумы – + 2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – + 4...+6

Запорожье – + 7...+9

Донецк – + 4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – + 4...+6

Киев – + 2...+4



Прогноз погоди в Украине на 23 января / Фото Укргидрометцентра