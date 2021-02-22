Прогноз погоды на 23 февраля: в Украину возвращаются морозы
Погода в областях Украины во вторник, 23 февраля, будет очень разнообразной. На восток вернутся морозы, а на Западе – будет по-весеннему тепло.
Источник:Укргидрометцентр
Несмотря на морозы на всей территории Украины 23 февраля будет солнечно.
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Погода в Украине
На Востоке Украины будет холоднее всего – температура воздуха опустится до -9...-13 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. В северо-западных областях столбик термометра поднимется до +5...+ 8 градусов, зато на северо-востоке ожидают минусы – -3...-5 градусов.
На юге страны будет теплее. Температура воздуха прогреется до +2...+8 градусов. Однако самую теплую погоду прогнозируют на Западе – + 6...+9 градусов.
В Киеве и центре Украины температура не поднимется выше нуля. Синоптики прогнозируют – -1...-3 градусов.
Прогноз от Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, осадков 23 февраля в Украине не будет. Однако возможны туман и небольшой мокрый снег.
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Не забывайте, что ночью еще будет подмораживать, поэтому дневные лужи коварно будет затягивать тонким льдом. К обуви сейчас – особое внимание, потому что утром и вечером испытывает на устойчивость гололедица, днем подстерегает каша, лужи и грязь по косточки,
– предупредила Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 23 февраля
Ужгород – +7...+9
Львов – + 6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – + 6...+8
Черновцы – + 6...+8
Хмельницкий – + 5...+7
Луцк – + 6...+8
Ровно – + 5...+7
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – + 5...+7
Николаев – + 6...+8
Херсон – + 2...+4
Симферополь – + 4...+6
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -3...-5
Сумы – -10...-12
Полтава – -2...-4
Днепр – 0...-2
Запорожье – -1...+1
Донецк – -9...-11
Луганск – -11...-13
Харьков – -11...-13
Киев – 0...-2
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