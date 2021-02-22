Погода в областях Украины во вторник, 23 февраля, будет очень разнообразной. На восток вернутся морозы, а на Западе – будет по-весеннему тепло.

Несмотря на морозы на всей территории Украины 23 февраля будет солнечно.

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Погода в Украине

На Востоке Украины будет холоднее всего – температура воздуха опустится до -9...-13 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. В северо-западных областях столбик термометра поднимется до +5...+ 8 градусов, зато на северо-востоке ожидают минусы – -3...-5 градусов.

На юге страны будет теплее. Температура воздуха прогреется до +2...+8 градусов. Однако самую теплую погоду прогнозируют на Западе – + 6...+9 градусов.

В Киеве и центре Украины температура не поднимется выше нуля. Синоптики прогнозируют – -1...-3 градусов.

Прогноз от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, осадков 23 февраля в Украине не будет. Однако возможны туман и небольшой мокрый снег.

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Не забывайте, что ночью еще будет подмораживать, поэтому дневные лужи коварно будет затягивать тонким льдом. К обуви сейчас – особое внимание, потому что утром и вечером испытывает на устойчивость гололедица, днем подстерегает каша, лужи и грязь по косточки,

– предупредила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 23 февраля

Ужгород – +7...+9

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – + 6...+8

Черновцы – + 6...+8

Хмельницкий – + 5...+7

Луцк – + 6...+8

Ровно – + 5...+7

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – + 5...+7

Николаев – + 6...+8

Херсон – + 2...+4

Симферополь – + 4...+6

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -3...-5

Сумы – -10...-12

Полтава – -2...-4

Днепр – 0...-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – -9...-11

Луганск – -11...-13

Харьков – -11...-13

Киев – 0...-2



Прогноз погоды на 23 февраля / Карта Укргидрометцентра