Погода в среду, 23 декабря, будет отличаться в зависимости от региона. Если на Западную Украину придет потепление, то жители восточных областей будут страдать от морозов. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях термометры покажут до -4 градусов мороза.

А вот в центре страны будет снежить. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Синоптики не исключают ночной дождь, который будет падать до утра. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. На Востоке солнце появится лишь во второй половине дня. Термометры там покажут -2...-4 градуса.

На Севере Украины возможно будет падать снег, который стихнет лишь ближе к вечеру. Воздух там прогреется до 0...+2 градуса. На Юге день будет облачным. Вечером синоптики прогнозируют снег. Там столбики термометров максимально покажут 0...+2 градуса.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. В первой половине дня ожидается снег, который после обеда может усилиться. Вечером на смену ему придет мелкий дождь со снегом. Воздух прогреется до -1...+ 1 градуса.

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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 23 декабря

Ужгород – +3...+5

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +1... +3

Винница – +1... +3

Одесса – +2...+4

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 23 декабря / Фото Укргидрометцентра