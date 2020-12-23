Прогноз погоды на 23 декабря: на Западную Украину идет потепление, до +7 градусов
Погода в среду, 23 декабря, будет отличаться в зависимости от региона. Если на Западную Украину придет потепление, то жители восточных областей будут страдать от морозов. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях термометры покажут до -4 градусов мороза.
А вот в центре страны будет снежить. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Синоптики не исключают ночной дождь, который будет падать до утра. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. На Востоке солнце появится лишь во второй половине дня. Термометры там покажут -2...-4 градуса.
На Севере Украины возможно будет падать снег, который стихнет лишь ближе к вечеру. Воздух там прогреется до 0...+2 градуса. На Юге день будет облачным. Вечером синоптики прогнозируют снег. Там столбики термометров максимально покажут 0...+2 градуса.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. В первой половине дня ожидается снег, который после обеда может усилиться. Вечером на смену ему придет мелкий дождь со снегом. Воздух прогреется до -1...+ 1 градуса.
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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 23 декабря
Ужгород – +3...+5
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +1... +3
Винница – +1... +3
Одесса – +2...+4
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...-2
Полтава – 0...-2
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -2...-4
Киев – -1...+1
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