Погода в Украине 22 марта будет прохладной и влажной. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в западных и северных областях. На остальной территории – без существенных осадков.

Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем ​​будет "плюсовая" температура, теплее всего – на Востоке.

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Погода в регионах Украины

На западе Украины в течение всех суток будет влажно, предполагается мокрый снег с дождем. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов. В восточных регионах осадков ждать не стоит – будет светить солнце. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов.

На севере страны синоптики также прогнозируют мокрый снег и дождь. Отметки на термометрах покажут +3...+6 градусов. В южных областях будет сухо, только в Одессе и в Симферополе будут падать дожди. Там следует ожидать +4...+6 градусов.

В Киеве 22 марта периодически будет идти мокрый снег. Днем столбики термометров поднимутся до +3...+5 градусов.

Обратите внимание! В течение недели в Украине будет удерживаться прохлада. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что существенного потепления следует ожидать с 28 марта.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 22 марта.

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +4...+6

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +5...+7

Днепр – +5...+7

Запорожье – +4...+6

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 22 марта / Данные Укргидрометцентра