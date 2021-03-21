Прогноз погоды на 22 марта: в Украине снова снег и морозы
Погода в Украине 22 марта будет прохладной и влажной. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в западных и северных областях. На остальной территории – без существенных осадков.
Источник:Укргидрометцентр
Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем будет "плюсовая" температура, теплее всего – на Востоке.
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Погода в регионах Украины
На западе Украины в течение всех суток будет влажно, предполагается мокрый снег с дождем. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов. В восточных регионах осадков ждать не стоит – будет светить солнце. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов.
На севере страны синоптики также прогнозируют мокрый снег и дождь. Отметки на термометрах покажут +3...+6 градусов. В южных областях будет сухо, только в Одессе и в Симферополе будут падать дожди. Там следует ожидать +4...+6 градусов.
В Киеве 22 марта периодически будет идти мокрый снег. Днем столбики термометров поднимутся до +3...+5 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 22 марта.
Ужгород – +5...+7
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +4...+6
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4...+6
Сумы – +4...+6
Полтава – +5...+7
Днепр – +5...+7
Запорожье – +4...+6
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +4...+6
Киев – +3...+5
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