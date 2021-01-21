Погода в Украине в пятницу, 22 января, будет теплой и солнечной. В некоторых регионах Украины столбики термометров покажут до + 8...+10 градусов. Теплее всего будет на юге, западе и в оккупированном Россией Крыму.

Температура воздуха на оккупированном полуострове составит + 9...+11 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине солнце иногда будет прятаться за облаками, но в целом день будет теплый и солнечный. Температура воздуха составит + 8...+10 градусов. На Востоке будет значительно прохладнее. Там столбики термометров покажут лишь +2...+4 градуса. Однако серьезных осадков синоптики не прогнозируют.

В северных регионах небо будет покрыто тучами, но ни дождя, ни снега не стоит ждать. Воздух там прогреется до +1...+3 градусов. На Юге с самого утра распогодилось, и ничто больше не будет напоминать о мрачную ночь. Столбики термометров максимально покажут + 9...+11 градусов.

В Киеве с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками, но осадков не будет. Температура воздуха в столице составит + 2...+4 градуса.

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Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 22 января

Ужгород – +5...+7

Львов – + 8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – + 6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – + 6...+8

Ровно – + 6...+8

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – + 8...+10

Николаев – + 6...+8

Херсон – + 7...+9

Симферополь – + 9...+11

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +1...+3

Сумы – + 1...+3

Полтава – + 2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – + 7...+9

Донецк – + 2...+4

Луганск – + 2...+4

Харьков – + 7...+9

Киев – + 2...+4