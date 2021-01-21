Прогноз погоды на 22 января: в Украину пришло потепление, на Юге до +11 градусов
Погода в Украине в пятницу, 22 января, будет теплой и солнечной. В некоторых регионах Украины столбики термометров покажут до + 8...+10 градусов. Теплее всего будет на юге, западе и в оккупированном Россией Крыму.
Температура воздуха на оккупированном полуострове составит + 9...+11 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине солнце иногда будет прятаться за облаками, но в целом день будет теплый и солнечный. Температура воздуха составит + 8...+10 градусов. На Востоке будет значительно прохладнее. Там столбики термометров покажут лишь +2...+4 градуса. Однако серьезных осадков синоптики не прогнозируют.
В северных регионах небо будет покрыто тучами, но ни дождя, ни снега не стоит ждать. Воздух там прогреется до +1...+3 градусов. На Юге с самого утра распогодилось, и ничто больше не будет напоминать о мрачную ночь. Столбики термометров максимально покажут + 9...+11 градусов.
В Киеве с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками, но осадков не будет. Температура воздуха в столице составит + 2...+4 градуса.
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Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 22 января
Ужгород – +5...+7
Львов – + 8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – + 6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – + 6...+8
Ровно – + 6...+8
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – + 8...+10
Николаев – + 6...+8
Херсон – + 7...+9
Симферополь – + 9...+11
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +1...+3
Сумы – + 1...+3
Полтава – + 2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – + 7...+9
Донецк – + 2...+4
Луганск – + 2...+4
Харьков – + 7...+9
Киев – + 2...+4
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