Погода в Украине в понедельник, 22 февраля, будет по-весеннему солнечной и теплой. Правда, в некоторых северных и восточных областях синоптики прогнозируют осадки и днем, и ночью.

Минусовая температура и в дальнейшем будет сохраняться ночью, поэтому утром возможен гололед. Однако днем на большинстве территории Украины столбики термометров все дальше будут подниматься выше нуля.

Узнайте Сколько еще в Украине продлится потепление

Погода в регионах Украины

Потепление в Украине будет продолжаться, а снега, нападавшие в течение прошлых недель, будут таять.

В понедельник в большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 2...+6 градусов, на Юге и на Западе еще теплее: +5...+9 градусов.

еще теплее: +5...+9 градусов. Мокрый снег и дождь 22-го февраля наиболее вероятны в восточных областях : в Сумской, Харьковской, Луганской областях, Донбассе.

: в Сумской, Харьковской, Луганской областях, Донбассе. В Киеве понедельник 22 февраля обещает быть теплым, максимально до +2...+ 4 градусов, без существенных осадков. Скользко и мокро одновременно.

понедельник 22 февраля обещает быть теплым, максимально до +2...+ 4 градусов, без существенных осадков. Скользко и мокро одновременно. На остальной территории Украины – без существенных осадков, возможна кратковременная облачность, которая будет сменяться солнцем. Однако это имеет свою опасность: сосулькопад, гололед и сход лавин в горах.

Кстати, как уберечься от опасных сосулек, советуем прочитать по этой ссылке.

Потепление после морозов – приятная штука, но со скрытыми опасными синоптическими смыслами: гололедица, оползни льда и снега, лавинная опасность в горах, сосульки,

– предостерегла синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 22 февраля

Ужгород – +7...+9

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – + 6...+8

Черновцы – + 6...+8

Хмельницкий – + 4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – + 4...+6

Житомир – + 4...+6

Винница – + 7...+9

Одесса – + 7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – + 6...+8

Симферополь – + 4...+6

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – + 4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – + 2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – + 4...+6

Запорожье – + 4...+6

Донецк – + 2...+4

Луганск – + 2...+4

Харьков – + 2...+4

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 21 февраля / Скриншот с сайта Гидрометцентра



Как уберечься от сосулек / Источник: ГСЧС / Инфографика 24 канала