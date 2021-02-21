Прогноз погоды на 22 февраля: в Украине солнечно, местами возможен мокрый снег
Погода в Украине в понедельник, 22 февраля, будет по-весеннему солнечной и теплой. Правда, в некоторых северных и восточных областях синоптики прогнозируют осадки и днем, и ночью.
Источник:Укргидрометцентр
Минусовая температура и в дальнейшем будет сохраняться ночью, поэтому утром возможен гололед. Однако днем на большинстве территории Украины столбики термометров все дальше будут подниматься выше нуля.
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Погода в регионах Украины
Потепление в Украине будет продолжаться, а снега, нападавшие в течение прошлых недель, будут таять.
- В понедельник в большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 2...+6 градусов, на Юге и на Западе еще теплее: +5...+9 градусов.
- Мокрый снег и дождь 22-го февраля наиболее вероятны в восточных областях: в Сумской, Харьковской, Луганской областях, Донбассе.
- В Киеве понедельник 22 февраля обещает быть теплым, максимально до +2...+ 4 градусов, без существенных осадков. Скользко и мокро одновременно.
- На остальной территории Украины – без существенных осадков, возможна кратковременная облачность, которая будет сменяться солнцем. Однако это имеет свою опасность: сосулькопад, гололед и сход лавин в горах.
Потепление после морозов – приятная штука, но со скрытыми опасными синоптическими смыслами: гололедица, оползни льда и снега, лавинная опасность в горах, сосульки,
– предостерегла синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 22 февраля
Ужгород – +7...+9
Львов – + 6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – + 6...+8
Черновцы – + 6...+8
Хмельницкий – + 4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – + 4...+6
Житомир – + 4...+6
Винница – + 7...+9
Одесса – + 7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – + 6...+8
Симферополь – + 4...+6
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – + 4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – + 2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – + 4...+6
Запорожье – + 4...+6
Донецк – + 2...+4
Луганск – + 2...+4
Харьков – + 2...+4
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на 21 февраля / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Как уберечься от сосулек / Источник: ГСЧС / Инфографика 24 канала
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