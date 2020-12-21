Погода во вторник, 22 декабря, будет отличаться в зависимости от региона. В западных областях прогнозируют дождь, мокрый снег и мощные порывы ветра. Зато на востоке столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Погода в Украине 22 декабря будет иметь различные воздействия. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Восточная часть будет принадлежать арктическому воздуху. Поэтому ночью там ожидают до -10 градусов.

Зато запад окажется под влиянием атлантических процессов. Вечером там будет падать мокрый снег и дождь, а также дуть сильный ветер.

Будет идти снег также на Луганщине, Донеччине и на Запорожье. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

Температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 градусов. В восточных областях будет морозным: днем ​​-2… -5 градусов, ночью – до -10 градусов. На западе будет теплее – +2... +6 градусов.

В Киеве ночью ударит мороз – до -4 градусов, днем ​​воздух прогреется до -2 градусов. Однако существенных осадков не прогнозируют.

Потеплеет и существенно увеличится количество осадков уже с середины недели.

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Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 22 декабря:

Ужгород – +3... +5

Львов – +3... +5

Ивано-Франковск – +2... +4

Тернополь – +1... +3

Черновцы – +2... +4

Хмельницкий – 0... +2

Луцк – 1... +3

Ровно – 0 .. +2

Житомир – -1... +1

Винница – -1... +1

Одесса – -1... +1

Николаев – -1... +1

Херсон – -1... +1

Симферополь – 0... +2

Кропивницкий – -1... +1

Черкассы – -1... +1

Чернигов – -1...– 3

Сумы – -2...– 4

Полтава – -1... +1

Днепр – 0... +2

Запорожье – -1... +1

Донецк – -2...– 4

Луганск – -3...– 5

Харьков – -2...– 4

Киев – 0... -2



Прогноз погоды на вторник, 22 декабря, от Укргидрометцентра