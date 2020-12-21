Прогноз погоды на 22 декабря: на украинцев ожидает мокрый снег, сильный ветер и мороз до -10
Погода во вторник, 22 декабря, будет отличаться в зависимости от региона. В западных областях прогнозируют дождь, мокрый снег и мощные порывы ветра. Зато на востоке столбики термометров опустятся до -10 градусов.
Погода в Украине 22 декабря будет иметь различные воздействия. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Восточная часть будет принадлежать арктическому воздуху. Поэтому ночью там ожидают до -10 градусов.
Зато запад окажется под влиянием атлантических процессов. Вечером там будет падать мокрый снег и дождь, а также дуть сильный ветер.
Будет идти снег также на Луганщине, Донеччине и на Запорожье. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.
Температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 градусов. В восточных областях будет морозным: днем -2… -5 градусов, ночью – до -10 градусов. На западе будет теплее – +2... +6 градусов.
В Киеве ночью ударит мороз – до -4 градусов, днем воздух прогреется до -2 градусов. Однако существенных осадков не прогнозируют.
Потеплеет и существенно увеличится количество осадков уже с середины недели.
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Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 22 декабря:
Ужгород – +3... +5
Львов – +3... +5
Ивано-Франковск – +2... +4
Тернополь – +1... +3
Черновцы – +2... +4
Хмельницкий – 0... +2
Луцк – 1... +3
Ровно – 0 .. +2
Житомир – -1... +1
Винница – -1... +1
Одесса – -1... +1
Николаев – -1... +1
Херсон – -1... +1
Симферополь – 0... +2
Кропивницкий – -1... +1
Черкассы – -1... +1
Чернигов – -1...– 3
Сумы – -2...– 4
Полтава – -1... +1
Днепр – 0... +2
Запорожье – -1... +1
Донецк – -2...– 4
Луганск – -3...– 5
Харьков – -2...– 4
Киев – 0... -2
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