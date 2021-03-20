Прогноз погоды на 21 марта: облаков станет меньше, солнца станет больше
Погода в Украине в воскресенье, 21 марта, наконец-то будет солнечной. Однако температуру воздуха все еще прогнозируют низкую.
Источник:Укргидрометцентр
Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +4...+7 градусов. Никаких осадков синоптики не прогнозируют.
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На Западе и в центре воздух прогреется до +5...+7 градусов. На востоке и севере будет немного холоднее – +4...+6 градусов.
На юге столбик термометра поднимется до +6...+8 градусов. В то же время в Одессе – только до +4...+6 градусов.
В Киеве небо будет солнечным, периодически могут появляться облака. Температура воздуха составит +4...+6 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам синоптика, ветер с северного исеверо-западного будет переходить на западный и юго-западный.
21 марта облаков станет меньше, солнца станет больше. Без существенных осадков,
– заявила Диденко.
Погоды в городах Украины 21 марта
Ужгород – + 6...+8
Львов – + 5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – + 5...+7
Черновцы – + 5...+7
Хмельницкий – + 5...+7
Луцк – +4...+6
Ровно – + 4...+6
Житомир – + 5...+7
Винница – + 5...+7
Одесса – + 4...+6
Николаев – + 6...+8
Херсон – + 6...+8
Симферополь – + 6...+8
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – + 5...+7
Чернигов – + 4...+6
Сумы – + 4...+6
Полтава – + 5...+7
Днепр – + 5...+7
Запорожье – + 5...+7
Донецк – + 4...+6
Луганск – + 4...+6
Харьков – + 4...+6
Киев – + 4...+6
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