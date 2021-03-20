Погода в Украине в воскресенье, 21 марта, наконец-то будет солнечной. Однако температуру воздуха все еще прогнозируют низкую.

Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +4...+7 градусов. Никаких осадков синоптики не прогнозируют.

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На Западе и в центре воздух прогреется до +5...+7 градусов. На востоке и севере будет немного холоднее – +4...+6 градусов.

На юге столбик термометра поднимется до +6...+8 градусов. В то же время в Одессе – только до +4...+6 градусов.

В Киеве небо будет солнечным, периодически могут появляться облака. Температура воздуха составит +4...+6 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам синоптика, ветер с северного исеверо-западного будет переходить на западный и юго-западный.

21 марта облаков станет меньше, солнца станет больше. Без существенных осадков,

– заявила Диденко.

Погоды в городах Украины 21 марта

Ужгород – + 6...+8

Львов – + 5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – + 5...+7

Черновцы – + 5...+7

Хмельницкий – + 5...+7

Луцк – +4...+6

Ровно – + 4...+6

Житомир – + 5...+7

Винница – + 5...+7

Одесса – + 4...+6

Николаев – + 6...+8

Херсон – + 6...+8

Симферополь – + 6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – + 5...+7

Чернигов – + 4...+6

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 5...+7

Днепр – + 5...+7

Запорожье – + 5...+7

Донецк – + 4...+6

Луганск – + 4...+6

Харьков – + 4...+6

Киев – + 4...+6



Прогноз погоды на 21 марта / Карта Укргидрометцентра