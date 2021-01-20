Прогноз погоды на 21 января: морозы отступят с большинства территорий
Погода в Украине в четверг, 21 января, будет теплее, чем раньше. Серьезных осадков не прогнозируют, однако возможен сильный ветер. В восточных областях все еще будут морозы, однако у западных столбики термометров достигнут +7 градусов.
Прогноз погоды на 21 января
Морозы из Украины отступают, а температура воздуха днем в большинстве областей поднимется до нуля и выше. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Однако холодно все еще будет в восточных областях, на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и даже Запорожье. Ночью столбики термометров будут достигать -15..-24 градусов, а днем -4...-10 градусов.
Однако в западных областях воздух прогреется аж до +2...+7 градусов. На остальной территории будет постепенный переход от умеренных морозов ночью к оттепели днем.
Серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Однако ветер может усилиться.
В Киеве ближайшей ночью будет все еще морозно – -8...-10 градусов. Однако днем ожидают оттепель – до +1 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 21 января
Ужгород – +4...+6
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +5...+7
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – 0...-2
Чернигов – -1...+1
Сумы – -4...-6
Полтава – -2...-4
Днепр – -1...-3
Запорожье – 0...+2
Донецк – -4..-6
Луганск – -8...-10
Харьков – -4...-6
Киев – -1...+1
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