Погода в Украине в четверг, 21 января, будет теплее, чем раньше. Серьезных осадков не прогнозируют, однако возможен сильный ветер. В восточных областях все еще будут морозы, однако у западных столбики термометров достигнут +7 градусов.

Прогноз погоды на 21 января

Морозы из Украины отступают, а температура воздуха днем в большинстве областей поднимется до нуля и выше. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Однако холодно все еще будет в восточных областях, на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и даже Запорожье. Ночью столбики термометров будут достигать -15..-24 градусов, а днем -4...-10 градусов.

Однако в западных областях воздух прогреется аж до +2...+7 градусов. На остальной территории будет постепенный переход от умеренных морозов ночью к оттепели днем.

Серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Однако ветер может усилиться.

В Киеве ближайшей ночью будет все еще морозно – -8...-10 градусов. Однако днем ожидают оттепель – до +1 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 21 января

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +5...+7

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – 0...-2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -4...-6

Полтава – -2...-4

Днепр – -1...-3

Запорожье – 0...+2

Донецк – -4..-6

Луганск – -8...-10

Харьков – -4...-6

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 21 января / Карта Укргидрометцентр