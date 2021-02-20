Прогноз погоды на 21 февраля: на Востоке будет идти снег, в большинстве регионов – облачно
Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля, будет облачной, но с прояснениями. На Востоке будет падать небольшой снег, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют.
Источник:Укргидрометцентр
Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем будет "плюсовая" температура, теплое – в Закарпатье.
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Погода в регионах Украины
На Западной Украине в течение всех суток будет сухо, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +2 ... + 5 градусов. На Закарпатье будет теплее – +6 ... + 8 градусов. В восточных регионах периодически идти небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов.
На севере страны синоптики осадков не прогнозируют. Отметки на термометрах покажут +1 ... + 4 градуса. В южных областях завтра также будет сухо. Там следует ожидать +2 ... + 5 градусов.
В Киеве 21 февраля переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до + 1 ... + 3 градусов. В дальнейшем потепление усилится.
Очень надо быть осторожными домами, билбордами, большими деревьями, большими конструкциями – возможные сдвиги снега и льда,
– сообщила синоптик Наталья Диденко.
На своей странице в фейсбуке она отметила, что смена воздушных масс в конце февраля – "приятный намек на весну".
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 21 февраля
Ужгород – +6...+8
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
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