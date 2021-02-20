Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля, будет облачной, но с прояснениями. На Востоке будет падать небольшой снег, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют.

Ночью морозы не планируют отступать. Однако днем ​​будет "плюсовая" температура, теплое – в Закарпатье.

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Погода в регионах Украины

На Западной Украине в течение всех суток будет сухо, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +2 ... + 5 градусов. На Закарпатье будет теплее – +6 ... + 8 градусов. В восточных регионах периодически идти небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов.

На севере страны синоптики осадков не прогнозируют. Отметки на термометрах покажут +1 ... + 4 градуса. В южных областях завтра также будет сухо. Там следует ожидать +2 ... + 5 градусов.

В Киеве 21 февраля переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до + 1 ... + 3 градусов. В дальнейшем потепление усилится.

Очень надо быть осторожными домами, билбордами, большими деревьями, большими конструкциями – возможные сдвиги снега и льда,

– сообщила синоптик Наталья Диденко.

На своей странице в фейсбуке она отметила, что смена воздушных масс в конце февраля – "приятный намек на весну".

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 21 февраля

Ужгород – +6...+8

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 21 февраля / Данные Укргидрометцентра