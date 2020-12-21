Прогноз погоды на 21 декабря: Украину окутает облаками, снег будет только на востоке
Погода в понедельник, 21 декабря, будет пасмурной и по большей части без осадков. Снег будет идти только в восточных и северо-восточных областях Украины.
Теплее всего будет на Закарпатье, столбики термометров поднимутся до +3...+5 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Холоднее всего – на востоке: погода в Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет морозной – -2 ...-4.
Относительно Киева, то температур со знаком "минус" ждать не следует. Метеорологи обещают 0...+2 градуса.
На остальной территории Украины, воздух прогреется в пределах -3...+4 градуса.
Относительно осадков, то 21 декабря будет скупое на осадки. Лишь в восточных и северо-восточных областях прогнозируют снег.
Синоптический понедельник в Украине будет без особых изменений. Влажный, облачный, но без серьезных осадков,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 21 декабря:
Ужгород – +3...+5
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1 .. +1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1 ...-3
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1 ...-3
Донецк – -2 ...-4
Луганск – -2 ...-4
Харьков – -2 ...-4
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на понедельник, 21 декабря, от Укргидрометцентра
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