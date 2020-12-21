Погода в понедельник, 21 декабря, будет пасмурной и по большей части без осадков. Снег будет идти только в восточных и северо-восточных областях Украины.

Теплее всего будет на Закарпатье, столбики термометров поднимутся до +3...+5 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Холоднее всего – на востоке: погода в Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет морозной – -2 ...-4.

Относительно Киева, то температур со знаком "минус" ждать не следует. Метеорологи обещают 0...+2 градуса.

На остальной территории Украины, воздух прогреется в пределах -3...+4 градуса.

Относительно осадков, то 21 декабря будет скупое на осадки. Лишь в восточных и северо-восточных областях прогнозируют снег.

Синоптический понедельник в Украине будет без особых изменений. Влажный, облачный, но без серьезных осадков,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 21 декабря:

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1 .. +1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1 ...-3

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1 ...-3

Донецк – -2 ...-4

Луганск – -2 ...-4

Харьков – -2 ...-4

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на понедельник, 21 декабря, от Укргидрометцентра