В Украине в течение 21-26 декабря прогнозируют осадки – дождь и снег. До среды ожидается потепление, позже страну снова накроет похолодание

Какой будет погода в Украине на следующей неделе – об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Обратите внимание Туман в Украине: водителей предупреждают об опасности на дороге

Погода 22 декабря

В западных, восточных и южных регионах Украины ожидаются осадки. Зато в центральных областях и на севере будет сухо.

Дожди прогнозируют в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. А снег – в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Температура воздуха

на западе от 0 до +5 градусов днем, от +1 до -3 ночью,

в центральных областях от +1 до -2 градуса днем, от -2 до -5 ночью,

на севере и востоке от -1 до -5 днем, от -5 до -10 ночью,

на юге от +1 до -1 днем, от -1 до -4 ночью.

Погода 23 декабря

На западе, севере и в центральных регионах прогнозируют дождь. Мокрый снег ожидается в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Температура воздуха

на западе от +4 до +6 днем, от +2 до -1 ночью,

на севере и в центральных областях от +1 до -1 днем, от -1 до -5 ночью,

на Харьковщине, Луганщине и Донетчине от -1 до -3 днем, от -5 до -7 ночью.

на юге от 0 до +2 днем, от -2 до-4 ночью.

Погода 24 декабря

По всей Украине пройдут дожди, а мокрый снег ожидается в центре и на востоке страны. На западе прогнозируют потепление.

Температура воздуха

на западе от +5 до +8 градусов днем, от +3 до +5 ночью,

в центре и на севере от +2 до +5 днем, от -3 до +1 ночью,

на юге от +4 до +6 градусов днем, от +1 до -1 ночью.

Погода 25 декабря

В пятницу, 25 декабря, пройдет дождь снова во всех регионах Украины, иногда также может падать мокрый снег.

Температура воздуха

на западе, севере и в центре от +2 до +5 градусов днем ​​и ночью,

в Сумской области от 0 до +2 днем ​​и ночью.

на востоке от -3 до +3, от -2 до -6 ночью,

на юге от +5 до +9 днем, от +1 до +5 ночью.

Погода 26 декабря

В субботу в Украине прогнозируют похолодание. Сухо будет в Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории Украины ожидается снег, мокрый снег и дождь.

Температура воздуха

на западе, в центре и на севере от -1 до +3 днем ​​и ночью.

на востоке и юге от +3 до +8 днем ​​и ночью.

Уже с середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой и в Украине потеплеет. Существенно увеличится количество осадков,

– отметила синоптик Наталья Диденко.