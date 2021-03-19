Украину все еще не покидает прохладная погода. В субботу, 20 марта, температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+8 градусов. На Западе будет солнечно, а в других регионах – облачно.

Везде, кроме Ровненской, Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой областей и оккупированного Крыма будет дождливо. Иногда стоит ожидать мокрого снега.

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Теплее всего традиционно будет на Юге. В Крыму температура поднимется вплоть до +8 градусов. На Одесщине, Херсонщине и Николаевщине – на несколько градусов меньше. Небо будет покрыто облаками.

На Западе – преимущественно ясно и без осадков. Только на Львовщине, Ивано-Франковщине и Волыни будут падать дожди. Несмотря на ночные морозы, днем температура будет колебаться от +3 до +5 градусов.

В то же время на Востоке погода будет пасмурной. Утром прогнозируют мелкий дождь со снегом, но к вечеру он прекратится.

Небольших осадков стоит ожидать и жителям Центра и Севера. В течение дня там будет облачно. На столбиках термометров – от +3 до +6 градусов.

20 марта в Киеве есть вероятность небольших осадков. Днем в столице будет облачная погода, а столбики термометров поднимутся максимум до +4 градусов.

Прогноз от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что 20 марта украинцам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Однако отметила, что осадки будут небольшими.

Ветер с северного, северо-западного будет переходить в воскресенье на западный, юго-западный. В субботу даже будет слабым,

– пояснила она.

И добавила, что уже в воскресенье, 21 марта, благодаря прояснениям в большинстве областей страны потеплеет на 2 – 4 градуса.

Погода в городах Украины 20 марта

Ужгород – +5...+7

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +3...+5



Прогноз погоды в Украине на 20 марта / Карта Укргидрометцентра