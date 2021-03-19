Прогноз погоды на 20 марта: в Украине прохладно, в большинстве регионов – осадки
Украину все еще не покидает прохладная погода. В субботу, 20 марта, температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+8 градусов. На Западе будет солнечно, а в других регионах – облачно.
Источник:Укргидрометцентр
Везде, кроме Ровненской, Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой областей и оккупированного Крыма будет дождливо. Иногда стоит ожидать мокрого снега.
Читайте также В Карпатах угроза лавин, а на горе Поп Иван – снег, мороз и плохая видимость
Теплее всего традиционно будет на Юге. В Крыму температура поднимется вплоть до +8 градусов. На Одесщине, Херсонщине и Николаевщине – на несколько градусов меньше. Небо будет покрыто облаками.
На Западе – преимущественно ясно и без осадков. Только на Львовщине, Ивано-Франковщине и Волыни будут падать дожди. Несмотря на ночные морозы, днем температура будет колебаться от +3 до +5 градусов.
В то же время на Востоке погода будет пасмурной. Утром прогнозируют мелкий дождь со снегом, но к вечеру он прекратится.
Небольших осадков стоит ожидать и жителям Центра и Севера. В течение дня там будет облачно. На столбиках термометров – от +3 до +6 градусов.
20 марта в Киеве есть вероятность небольших осадков. Днем в столице будет облачная погода, а столбики термометров поднимутся максимум до +4 градусов.
Прогноз от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что 20 марта украинцам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Однако отметила, что осадки будут небольшими.
Ветер с северного, северо-западного будет переходить в воскресенье на западный, юго-западный. В субботу даже будет слабым,
– пояснила она.
И добавила, что уже в воскресенье, 21 марта, благодаря прояснениям в большинстве областей страны потеплеет на 2 – 4 градуса.
Погода в городах Украины 20 марта
Ужгород – +5...+7
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +4...+6
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 20 марта / Карта Укргидрометцентра
Поделиться новостью