Прогноз погоды на 20 января: в Украине наконец немного потеплеет
Погода в Украине в среду, 20 января, будет немного теплее, чем в прошлые дни. На западе температура воздуха наконец поднимется выше нуля. Однако жителям Востока и Юга придется еще потерпеть настоящие зимние морозы.
В большинстве областей Украины будет облачно с прояснениями. Обильные осадки синоптики прогнозируют лишь на Западе. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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На Западе воздух прогреется до 0...-2 градусов тепла. Днем там ожидают снег с дождем. К вечеру непогода утихнет, однако уже через несколько часов начнется метель.
В центральных областях Украины отметка термометра будет колебаться от -6 до -9 градусов мороза. На большинстве территорий преимущественно будет облачно с прояснением.
На Востоке синоптики прогнозируют морозы. Температура воздуха опустится до -12...-14 градусов мороза. Холоднее всего будет в Луганске. Там ожидают до -15 градусов мороза
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 20 января
Ужгород – 0...2
Львов – 0...2
Ивано-Франковск – 0...2
Тернополь – 0...2
Черновцы – 0...2
Хмельницкий – 0...2
Луцк – 0...2
Ровно – 0...2
Житомир – -5...-7
Винница – -2...-4
Одесса – -1...1
Николаев – -3...-5
Херсон – -2...-4
Симферополь – 0...-2
Кропивницкий – -7...-9
Черкассы – -6...-8
Чернигов – -7...-9
Сумы – -9...-11
Полтава – -10...-12
Днепр – -10...-12
Запорожье – -7...-9
Донецк – -12...-14
Луганск – -13...-15
Харьков – -13...-15
Киев – -7...-9
Прогноз погоды на 20 января / Карта Укргидрометцентр
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