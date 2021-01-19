Погода в Украине в среду, 20 января, будет немного теплее, чем в прошлые дни. На западе температура воздуха наконец поднимется выше нуля. Однако жителям Востока и Юга придется еще потерпеть настоящие зимние морозы.

В большинстве областей Украины будет облачно с прояснениями. Обильные осадки синоптики прогнозируют лишь на Западе. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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На Западе воздух прогреется до 0...-2 градусов тепла. Днем там ожидают снег с дождем. К вечеру непогода утихнет, однако уже через несколько часов начнется метель.

В центральных областях Украины отметка термометра будет колебаться от -6 до -9 градусов мороза. На большинстве территорий преимущественно будет облачно с прояснением.

На Востоке синоптики прогнозируют морозы. Температура воздуха опустится до -12...-14 градусов мороза. Холоднее всего будет в Луганске. Там ожидают до -15 градусов мороза

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 20 января

Ужгород – 0...2

Львов – 0...2

Ивано-Франковск – 0...2

Тернополь – 0...2

Черновцы – 0...2

Хмельницкий – 0...2

Луцк – 0...2

Ровно – 0...2

Житомир – -5...-7

Винница – -2...-4

Одесса – -1...1

Николаев – -3...-5

Херсон – -2...-4

Симферополь – 0...-2

Кропивницкий – -7...-9

Черкассы – -6...-8

Чернигов – -7...-9

Сумы – -9...-11

Полтава – -10...-12

Днепр – -10...-12

Запорожье – -7...-9

Донецк – -12...-14

Луганск – -13...-15

Харьков – -13...-15

Киев – -7...-9

Прогноз погоды на 20 января / Карта Укргидрометцентр