Прогноз погоды на 20 февраля: в Украину идут солнце и потепление
Погода в Украине в субботу, 20 февраля, будет преимущественно солнечной. Порадует и температура воздуха – в большинстве регионов столбики термометров будут показывать примерно 0 градусов, или плюс.
Источник:фейсбук Натальи Диденко
Как отметила синоптик Наталья Диденко, в Украину наконец идет потепление. Но это не значит плавный переход в подснежники, сирень и цветущие абрикосы. Ведь зима еще продолжается, и до астрономической и климатической весны еще "топать и топать".
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Прогноз погоды на 20 февраля от Натальи Диденко
В субботу в западных областях и в южной части Украины днем следует ожидать +1 ... +5 градусов. А на Закарпатье доходить и до +7 градусов. На остальной территории в течение дня прогнозируют 0 ... 5 градусов мороза. В северных и северо-восточных областях – местами до -8 градусов.
Что до осадков, то с раннего утра снег возможен на западе и местами на юго-западе. Кроме того, несущественные снежные очаги могут коснуться северных и восточных областей. В других регионах – без осадков, антициклон будет доминировать.
В Киеве 20 февраля также без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 0 ... 2 градусов мороза. В дальнейшем потепление усилится.
Что говорят в Укргидрометцетре
В Украинском гидрометцентре также не прогнозируют осадки. Только умеренный снег возможно на Правобережье. Также будет несущественная облачность во всех областях.
Днем температура будет колебаться от -5 на северо-востоке до +3 на западе. В то же время на юге и востоке страны – отдельные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. В общем ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Погода в городах Украины 20 февраля
Ужгород – +2...+4
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – 0...+2
Винница – -1...+1
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – -1...+1
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – -0...-2
Чернигов – -3...-5
Сумы – -5...-7
Полтава – -2...-4
Днепр – -0...-2
Запорожье – -1...-3
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -2...-4
Киев – -1...-3
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Прогноз погоды в Украине на 20 февраля / Данные Укргидрометцентра
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