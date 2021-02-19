Погода в Украине в субботу, 20 февраля, будет преимущественно солнечной. Порадует и температура воздуха – в большинстве регионов столбики термометров будут показывать примерно 0 градусов, или плюс.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в Украину наконец идет потепление. Но это не значит плавный переход в подснежники, сирень и цветущие абрикосы. Ведь зима еще продолжается, и до астрономической и климатической весны еще "топать и топать".

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Прогноз погоды на 20 февраля от Натальи Диденко

В субботу в западных областях и в южной части Украины днем ​​следует ожидать +1 ... +5 градусов. А на Закарпатье доходить и до +7 градусов. На остальной территории в течение дня прогнозируют 0 ... 5 градусов мороза. В северных и северо-восточных областях – местами до -8 градусов.

Что до осадков, то с раннего утра снег возможен на западе и местами на юго-западе. Кроме того, несущественные снежные очаги могут коснуться северных и восточных областей. В других регионах – без осадков, антициклон будет доминировать.

В Киеве 20 февраля также без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 0 ... 2 градусов мороза. В дальнейшем потепление усилится.

Что говорят в Укргидрометцетре

В Украинском гидрометцентре также не прогнозируют осадки. Только умеренный снег возможно на Правобережье. Также будет несущественная облачность во всех областях.

Днем температура будет колебаться от -5 на северо-востоке до +3 на западе. В то же время на юге и востоке страны – отдельные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. В общем ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Погода в городах Украины 20 февраля

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...-3

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -0...-2

Чернигов – -3...-5

Сумы – -5...-7

Полтава – -2...-4

Днепр – -0...-2

Запорожье – -1...-3

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -2...-4

Киев – -1...-3

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Прогноз погоды в Украине на 20 февраля / Данные Укргидрометцентра