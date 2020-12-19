Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины заснежит
Погода в воскресенье, 20 декабря, будет пасмурной для жителей запада и центра, но снежной для жителей востока и Крыма. В то же время температура в течение дня будет оставаться выше нуля во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей.
Теплее всего будет на западе страны – +1...+5 градусов. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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В целом снега будут идти в течение дня и ночи в 8 регионах Украины – крайних восточных областях, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и АР Крым.
Во всех остальных областях существенных осадков не ожидается. В центре, Крыму, а также частях южных и восточных областей температура воздуха в течение дня будет на уровне 0...+2 градуса. Только в Донецкой и Луганской – преимущественно минусовая температура, а в Одесской области – +3...+5 градусов.
В Киеве будет сухо, но облачно. Температура воздуха одинакова как днем, так и ночью – 0...+2 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 20 декабря:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – + 1...+3
Житомир – +0...+2
Винница – +0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев – +1...+3
Херсон – + 0...+2
Симферополь – +0...+2
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – 1...+1
Луганск – 2...0
Харьков – 0...+2
Киев – 0 ... +2
Прогноз погоды на воскресенье, 20 декабря, от Укргидрометцентра
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