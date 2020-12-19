Погода в воскресенье, 20 декабря, будет пасмурной для жителей запада и центра, но снежной для жителей востока и Крыма. В то же время температура в течение дня будет оставаться выше нуля во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей.

Теплее всего будет на западе страны – +1...+5 градусов. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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В целом снега будут идти в течение дня и ночи в 8 регионах Украины – крайних восточных областях, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и АР Крым.

Во всех остальных областях существенных осадков не ожидается. В центре, Крыму, а также частях южных и восточных областей температура воздуха в течение дня будет на уровне 0...+2 градуса. Только в Донецкой и Луганской – преимущественно минусовая температура, а в Одесской области – +3...+5 градусов.

В Киеве будет сухо, но облачно. Температура воздуха одинакова как днем, так и ночью – 0...+2 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 20 декабря:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – + 1...+3

Житомир – +0...+2

Винница – +0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – +1...+3

Херсон – + 0...+2

Симферополь – +0...+2

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 1...+1

Луганск – 2...0

Харьков – 0...+2

Киев – 0 ... +2



Прогноз погоды на воскресенье, 20 декабря, от Укргидрометцентра