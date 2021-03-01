Во вторник, 2 марта, почти по всей Украине разгуляется весна. Лишь в нескольких регионах прогнозируют дожди со снегом, в других областях осадков ожидать не стоит.

В большинстве регионов Украины будет солнечно и без осадков, температура будет колебаться от до +1 до +13 градусов.

Стоит внимания Каким будет начало весны в Украине: прогноз погоды на первые дни марта

Теплее всего будет на Западе, в Ивано-Франковской области днем температура воздуха прогреется вплоть до +13 градусов. В то же время на Востоке будет довольно прохладно.

Там все еще будет ощущаться, как прощается зима. Ведь в Харьковской и Луганской областях прогнозируют дожди со снегом. Столбики термометров днем поднимутся максимум до +5 градусов.

Кроме этого, дожди со снегом накроют и Сумскую область. Однако в остальных регионах центра и Севера осадков не предвидится. Температура там поднимется максимум до + 8 градусов.

На юге теплее всего будет на Николаевщине, днем температура там будет достигать + 6...+8 градусов. На Одесщине, Херсонщине и в оккупированном Крыму будет лишь на несколько градусов меньше.

2 марта в Киеве осадков не прогнозируют, однако будет порывистый западный ветер. Ночью температура приблизится к нулю, однако уже днем поднимется до +5 градусов.

Прогноз от Натальи Диденко

Как отметила украинский синоптик Наталья Диденко, в течение первой половины недели в Украине не стоит ожидать серьезных осадков.

Весна дебютирует порывистым ветром в Украине, периодическими осадками и колебаниями температуры воздуха,

– отметила она.

И добавила, что умеренные осадки вернутся на территорию Украины уже 5 марта – речь идет о северных, западных, а также центральных регионах.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 2 марта

Ужгород – + 9...+11

Львов – + 8...+10

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – + 8...+10

Черновцы – + 8...+10

Хмельницкий – + 6..+8

Луцк – + 8...+10

Ровно – + 7...+9

Житомир – + 5...+7

Винница – + 6...+8

Одесса – + 5...+7

Николаев – + 6..+8

Херсон – + 5..+7

Симферополь – + 5...+7

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – + 4...+6

Чернигов – + 4...+6

Сумы – + 1...+3

Полтава – + 4...+6

Днепр – + 4...+6

Запорожье – + 2...+4

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – + 2...+4

Киев – + 4...+6

Прогноз погоды на 2 марта / Карта Укргидрометцентра