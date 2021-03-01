Прогноз погоды на 2 марта: в Украине до +13, Восток накроют дожди со снегом
Во вторник, 2 марта, почти по всей Украине разгуляется весна. Лишь в нескольких регионах прогнозируют дожди со снегом, в других областях осадков ожидать не стоит.
Источник:Укргидрометцентр
В большинстве регионов Украины будет солнечно и без осадков, температура будет колебаться от до +1 до +13 градусов.
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Теплее всего будет на Западе, в Ивано-Франковской области днем температура воздуха прогреется вплоть до +13 градусов. В то же время на Востоке будет довольно прохладно.
Там все еще будет ощущаться, как прощается зима. Ведь в Харьковской и Луганской областях прогнозируют дожди со снегом. Столбики термометров днем поднимутся максимум до +5 градусов.
Кроме этого, дожди со снегом накроют и Сумскую область. Однако в остальных регионах центра и Севера осадков не предвидится. Температура там поднимется максимум до + 8 градусов.
На юге теплее всего будет на Николаевщине, днем температура там будет достигать + 6...+8 градусов. На Одесщине, Херсонщине и в оккупированном Крыму будет лишь на несколько градусов меньше.
2 марта в Киеве осадков не прогнозируют, однако будет порывистый западный ветер. Ночью температура приблизится к нулю, однако уже днем поднимется до +5 градусов.
Прогноз от Натальи Диденко
Как отметила украинский синоптик Наталья Диденко, в течение первой половины недели в Украине не стоит ожидать серьезных осадков.
Весна дебютирует порывистым ветром в Украине, периодическими осадками и колебаниями температуры воздуха,
– отметила она.
И добавила, что умеренные осадки вернутся на территорию Украины уже 5 марта – речь идет о северных, западных, а также центральных регионах.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 2 марта
Ужгород – + 9...+11
Львов – + 8...+10
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – + 8...+10
Черновцы – + 8...+10
Хмельницкий – + 6..+8
Луцк – + 8...+10
Ровно – + 7...+9
Житомир – + 5...+7
Винница – + 6...+8
Одесса – + 5...+7
Николаев – + 6..+8
Херсон – + 5..+7
Симферополь – + 5...+7
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – + 4...+6
Чернигов – + 4...+6
Сумы – + 1...+3
Полтава – + 4...+6
Днепр – + 4...+6
Запорожье – + 2...+4
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – + 2...+4
Киев – + 4...+6
Прогноз погоды на 2 марта / Карта Укргидрометцентра
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