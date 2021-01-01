Прогноз погоды на 2 января: второй день нового года подарит весеннее тепло и солнце
Погода в Украине в субботу, 2 января, будет в основном солнечной. Кроме того, будет довольно тепло – температура в среднем поднимется до 5 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 2 января от Натальи Диденко
Как отметила синоптик, уже активные циклоны, умеренные и сильные осадки 2 января будут за пределами Украины. Поэтому в субботу можно будет кое-где в Украине увидеть солнышко, или хотя бы прояснение. Об этом Диденко написала в фейсбуке.
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Всего в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+9 градусов, на крайнем юге будет доходить до +12 градусов.
Относительно Киева, то в столице 2 января следует ожидать +5 градусов. Также возможны прояснения.
Что говорят в украинском гидромецентре
В Укргидрометцентре в субботу не прогнозируют существенных осадков. Днем температура будет достигать 1...6 градусов тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье – до +10 градусов.
Самую теплую погоду следует ожидать в Крыму – +9...+11 градусов. А холоднее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Донетчине – +2...+4 градуса.
Ветер в Украине будет дуть преимущественно с юго-запада. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
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Прогноз погоды в Украине на 2 января / Данные Укргидрометцентра
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