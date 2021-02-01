Погода в Украине во вторник, 2 февраля, будет несколько теплее, чем в предыдущие дни. Жители Западной Украины смогут насладиться солнцем и относительно теплой погодой.

Источник: Укргидрометцентр

А вот восточные регионы в течение 2 февраля будут страдать от дождей.

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На Западной Украине солнце лишь изредка будет прятаться за облаками, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +1...+3 градуса, однако во Львове столбики термометров покажут аж +5...+7 градусов. Небо на Восточной Украине будет пасмурное. Утренний мелкий дождь во второй половине дня может усилиться, но вскоре он должен прекратиться. Синоптики прогнозируют там +6...+8 градусов, а также предупреждают о шквальных порывах ветра 15 – 24 метров в секунду.

На Севере Украины существует угроза замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности. Температура воздуха составит -3...-5 градусов. Небо на Юге Украины будет пасмурным. Ночной дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем закончиться. Температура воздуха в столице составит +6...+8 градусов.

В Киеве в течение всего дня будет держаться облачная погода, но осадков не будет. Температура воздуха в столице составит -3...-5 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 2 февраля

Ужгород – +2...+4

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – -1...-3

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+4

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +6...+8

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -3...-5

Сумы – -2...-4

Полтава – +1...+3

Днепр – +3...+5

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +4...+6

Киев – -3...-5



Прогноз погоды на 2 февраля / Данные Укргидрометцентра