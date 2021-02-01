Прогноз погоды на 2 февраля: на Западную Украину придет потепление
Погода в Украине во вторник, 2 февраля, будет несколько теплее, чем в предыдущие дни. Жители Западной Украины смогут насладиться солнцем и относительно теплой погодой.
Источник: Укргидрометцентр
А вот восточные регионы в течение 2 февраля будут страдать от дождей.
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На Западной Украине солнце лишь изредка будет прятаться за облаками, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +1...+3 градуса, однако во Львове столбики термометров покажут аж +5...+7 градусов. Небо на Восточной Украине будет пасмурное. Утренний мелкий дождь во второй половине дня может усилиться, но вскоре он должен прекратиться. Синоптики прогнозируют там +6...+8 градусов, а также предупреждают о шквальных порывах ветра 15 – 24 метров в секунду.
На Севере Украины существует угроза замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности. Температура воздуха составит -3...-5 градусов. Небо на Юге Украины будет пасмурным. Ночной дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем закончиться. Температура воздуха в столице составит +6...+8 градусов.
В Киеве в течение всего дня будет держаться облачная погода, но осадков не будет. Температура воздуха в столице составит -3...-5 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 2 февраля
Ужгород – +2...+4
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – -1...-3
Винница – 0...+2
Одесса – +2...+4
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +6...+8
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -3...-5
Сумы – -2...-4
Полтава – +1...+3
Днепр – +3...+5
Запорожье – +7...+9
Донецк – +6...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +4...+6
Киев – -3...-5
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