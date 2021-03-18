Прогноз погоды на 19 марта: в Украине местами снег и дождь
Погода в Украине в пятницу, 19 марта, будет прохладной. Практически во всех областях синоптики прогнозируют осадки – мокрый снег и дождь.
Источник:Укргидрометцентр
В Украине 19 марта будут мрачно. Прояснения возможны только на Волыни, Ровненской, Сумской областях и в Крыму.
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На западе страны температура воздуха составит +3... +5 градусов. Немного холоднее будет в Тернополе – столбик термометра будет колебаться в пределах 0 градусов. Кроме того, ожидается мокрый снег и дождь.
Такие же осадки прогнозируют и на востоке. Воздух там прогреется до +3... +6 градусов.
На юге страны будет несколько теплее. Температура воздуха прогреется до +3... +8 градусов. Однако во всех областях будет идти дождь.
На севере и центре столбик термометра в среднем покажет +2... +5 градусов. Ожидаются осадки.
Прогноз погоды Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко говорит, что в Киеве 19 марта осадки маловероятны, ветра тоже не будет. Температура воздуха в столице прогреется до +3... +5 градусов.
В Украине сильного ветра не будет, осадков – тоже. Разве что остатки деятельности циклона спровоцируют небольшие или дождь, или снег. Ничего серьезного,
– заявила Диденко.
Погода в городах Украины 19 марта
Ужгород – +3... +5
Львов – +3... +5
Ивано-Франковск – +3... +5
Тернополь – 0... +2
Черновцы – +1... +3
Хмельницкий – +1... +3
Луцк – +2... +4
Ровно – +2... +4
Житомир – +2... +4
Винница – +2... +4
Одесса – +3... +5
Николаев – +5... +7
Херсон – +6... +8
Симферополь – +6... +8
Кропивницкий – +3... +5
Черкассы – +2... +4
Чернигов – +3... +5
Сумы – +3... +5
Полтава – +3... +5
Днепр – +5... +7
Запорожье – +3... +5
Донецк – +4... +6
Луганск – +3... +5
Харьков – +3... +5
Киев – +3... +5
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