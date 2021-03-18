Погода в Украине в пятницу, 19 марта, будет прохладной. Практически во всех областях синоптики прогнозируют осадки – мокрый снег и дождь.

В Украине 19 марта будут мрачно. Прояснения возможны только на Волыни, Ровненской, Сумской областях и в Крыму.

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На западе страны температура воздуха составит +3... +5 градусов. Немного холоднее будет в Тернополе – столбик термометра будет колебаться в пределах 0 градусов. Кроме того, ожидается мокрый снег и дождь.

Такие же осадки прогнозируют и на востоке. Воздух там прогреется до +3... +6 градусов.

На юге страны будет несколько теплее. Температура воздуха прогреется до +3... +8 градусов. Однако во всех областях будет идти дождь.

На севере и центре столбик термометра в среднем покажет +2... +5 градусов. Ожидаются осадки.

Прогноз погоды Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко говорит, что в Киеве 19 марта осадки маловероятны, ветра тоже не будет. Температура воздуха в столице прогреется до +3... +5 градусов.

В Украине сильного ветра не будет, осадков – тоже. Разве что остатки деятельности циклона спровоцируют небольшие или дождь, или снег. Ничего серьезного,

– заявила Диденко.

Погода в городах Украины 19 марта

Ужгород – +3... +5

Львов – +3... +5

Ивано-Франковск – +3... +5

Тернополь – 0... +2

Черновцы – +1... +3

Хмельницкий – +1... +3

Луцк – +2... +4

Ровно – +2... +4

Житомир – +2... +4

Винница – +2... +4

Одесса – +3... +5

Николаев – +5... +7

Херсон – +6... +8

Симферополь – +6... +8

Кропивницкий – +3... +5

Черкассы – +2... +4

Чернигов – +3... +5

Сумы – +3... +5

Полтава – +3... +5

Днепр – +5... +7

Запорожье – +3... +5

Донецк – +4... +6

Луганск – +3... +5

Харьков – +3... +5

Киев – +3... +5



Прогноз погоды на 19 марта / Карта Укргидрометцентра