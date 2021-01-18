Погода в Украине во вторник, 19 января, будет без существенных осадков. Лишь небольшой снег на Крещение следует ожидать в нескольких западных областях и в Крыму. Температура воздуха в среднем составит 10 ... 13 градусов мороза. Это немного теплее, чем было в предыдущие дни.

Прогноз погоды на 19 января от Наталки Диденко

Как пояснила синоптик, Украина будет принадлежать мощной зоне высокого атмосферного давления, антициклону по имени Dragica. Об этом Диденко написала на своей фейсбук-странице.

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По ее словам, только атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu «черкнет» снегом по западной части Украины. Небольшой снег также возможен в Крыму.

Что касается температуры воздуха, подчеркивает она, морозы еще будут продолжаться. Днем столбики термометров опустятся до -9 ... -15 градусов. Зато в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области будет несколько теплее – в течение дня -4... -7 градусов.

В Киеве на Крещение будет морозно днем, температура составит -12 ... -14 градусов. Серьезный снег маловероятен.

Что говорят в Украинском гидрометцентре

По данным синоптиков, в Украине днем температура опустится до 11... 16 градусов мороза. А на Закарпатье и крайнем юге страны – до -4... -9.

Существенные осадки в Укргидрометцентре не прогнозируют. Только днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах – небольшой снег. На дорогах – местами гололедица.

Ветер преимущественно будет дуть с запада. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 19 января

Ужгород – -5 ... -7

Львов – -10... -12

Ивано-Франковск – -10... -12

Тернополь – -10... -12

Черновцы – -10... -12

Хмельницкий – -10... -12

Луцк – -11... -13

Ровно – -11... -13

Житомир – -13... -15

Винница – -11... -13

Одесса – -7... -9

Николаев – -10... -12

Херсон – -10... -12

Симферополь – -5... -7

Кропивницкий--11...-13

Черкассы – -11...-13

Чернигов – -12... -14

Сумы – -12... -14

Полтава – -12... -14

Днепр – -12... -14

Запорожье – -11... -13

Донецк – -13... -15

Луганск – -13... -15

Харьков--12... -14

Киев – -13... -15

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