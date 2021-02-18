Погода в Украине в пятницу, 19 февраля, будет все еще морозной, однако осадков не ожидают. Ночью столбики термометров местами опустятся до -26 градусов, днем будет от -1 до -12 градусов.

Из-за отсутствия осадков и атмосферного прояснения столбики термометров ночью опустятся вплоть до -20...-26 градусов.

Читайте такжеКогда в Украине пройдут морозы и потеплеет: прогноз синоптика

Погода в Украине 19 февраля

В западных областях (кроме Волынской и Ровyенской), на Днепропетровщине, в Кропивницком с районами и на Востоке Украины ночью будет -14...-20 градусов. В южной части и на Закарпатье прогнозируют -9...-15 градусов.

Днем будет немного теплее: температура будет колебаться в пределах -7...-12 градусов, на Западе и Юге – -1...-7 градусов.

Осадков 19 февраля не ожидают, снег с метелями и ветер возможен только ночью в Приазовье.

В Киеве будет сухо, ночью до -22 градусов, а днем – примерно -10.

Далее, по словам Диденко, украинцев ожидает оттепель и плюсовая температура.

Какой будет погода в городах Украины в пятницу, 19 февраля

Ужгород – +1...+3

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -8...-10

Хмельницкий – -6...-8

Луцк – -3...-5

Ровно – -6...-8

Житомир – -8...-10

Винница – -6...-8

Одесса – -2...-4

Николаев – -2...-4

Херсон – -1...-3

Симферополь – -1...-3

Кропивницкий – -7...-9

Черкассы – -10...-12

Чернигов – -10...-12

Сумы – -11...-13

Полтава – -8...-10

Днепр – -5...-7

Запорожье – -1...-3

Донецк – -1...-3

Луганск – -2...-4

Харьков – -6...-8

Киев – -10...-12

Прогноз погоды на 19 февраля / Карта Укргидрометцентра