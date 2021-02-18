Прогноз погоды на 19 февраля: в Украине будет до -26 градусов, далее – оттепель
Погода в Украине в пятницу, 19 февраля, будет все еще морозной, однако осадков не ожидают. Ночью столбики термометров местами опустятся до -26 градусов, днем будет от -1 до -12 градусов.
Источник:Фейсбук Наталки Диденко
Из-за отсутствия осадков и атмосферного прояснения столбики термометров ночью опустятся вплоть до -20...-26 градусов.
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Погода в Украине 19 февраля
В западных областях (кроме Волынской и Ровyенской), на Днепропетровщине, в Кропивницком с районами и на Востоке Украины ночью будет -14...-20 градусов. В южной части и на Закарпатье прогнозируют -9...-15 градусов.
Днем будет немного теплее: температура будет колебаться в пределах -7...-12 градусов, на Западе и Юге – -1...-7 градусов.
Осадков 19 февраля не ожидают, снег с метелями и ветер возможен только ночью в Приазовье.
В Киеве будет сухо, ночью до -22 градусов, а днем – примерно -10.
Далее, по словам Диденко, украинцев ожидает оттепель и плюсовая температура.
Какой будет погода в городах Украины в пятницу, 19 февраля
Ужгород – +1...+3
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -6...-8
Черновцы – -8...-10
Хмельницкий – -6...-8
Луцк – -3...-5
Ровно – -6...-8
Житомир – -8...-10
Винница – -6...-8
Одесса – -2...-4
Николаев – -2...-4
Херсон – -1...-3
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – -7...-9
Черкассы – -10...-12
Чернигов – -10...-12
Сумы – -11...-13
Полтава – -8...-10
Днепр – -5...-7
Запорожье – -1...-3
Донецк – -1...-3
Луганск – -2...-4
Харьков – -6...-8
Киев – -10...-12
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