Погода в Украине 19 декабря будет облачной в течение всего дня. В юго-восточных и восточных областях возможен мокрый снег с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о тумане по всей территории страны.

В Украине будет пасмурно

На погоду в центральных, северных, южных и восточных областях будут влиять атмосферные фронты. Поэтому, местами там возможны туман, дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Влажность, туманы и почти штиль будут способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому маску не спешите снимать даже при выходе из помещения или транспорта, особенно те, у кого есть бронхо-легочные проблемы,

– отметила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего 19 декабря будет в западных областях. Температура воздуха там прогреется до +2...+6 градусов. Впрочем, небо будет хмурым – солнце не появится на горизонте до конца дня. В то же время самую холодную погоду синоптики прогнозируют на востоке. Там будет падать мокрый снег с дождем, а температура воздуха составит 0 ...-2 градусов.

В южных областях также будет пасмурно. Воздух прогреется до +1...+5 градусов. Немного холоднее будет на севере – температура составит -1...+5 градусов. Кроме того, в юго-восточных областях будет падать мокрый снег. В центре страны воздух прогреется до 0...+2 градусов.

В Киеве может летать небольшой мокрый снег, также синоптики прогнозируют туман. Столбик термометра поднимется до 0...+2 градуса.

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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 19 декабря:

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0 ...-2

Луганск – 0 ...-2

Харьков – -1...+1

Киев – 0...+2