Прогноз погоды на 19 декабря: в Украине будет пасмурно и влажно
Погода в Украине 19 декабря будет облачной в течение всего дня. В юго-восточных и восточных областях возможен мокрый снег с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о тумане по всей территории страны.
В Украине будет пасмурно
На погоду в центральных, северных, южных и восточных областях будут влиять атмосферные фронты. Поэтому, местами там возможны туман, дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Влажность, туманы и почти штиль будут способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому маску не спешите снимать даже при выходе из помещения или транспорта, особенно те, у кого есть бронхо-легочные проблемы,
– отметила Диденко.
По данным Укргидрометцентра, теплее всего 19 декабря будет в западных областях. Температура воздуха там прогреется до +2...+6 градусов. Впрочем, небо будет хмурым – солнце не появится на горизонте до конца дня. В то же время самую холодную погоду синоптики прогнозируют на востоке. Там будет падать мокрый снег с дождем, а температура воздуха составит 0 ...-2 градусов.
В южных областях также будет пасмурно. Воздух прогреется до +1...+5 градусов. Немного холоднее будет на севере – температура составит -1...+5 градусов. Кроме того, в юго-восточных областях будет падать мокрый снег. В центре страны воздух прогреется до 0...+2 градусов.
В Киеве может летать небольшой мокрый снег, также синоптики прогнозируют туман. Столбик термометра поднимется до 0...+2 градуса.
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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 19 декабря:
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +3...+5
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0 ...-2
Луганск – 0 ...-2
Харьков – -1...+1
Киев – 0...+2
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