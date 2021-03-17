Погода в Украине в четверг, 18 марта, будет холодной и пасмурной. Небольшое прояснение возможно лишь на юге страны.

Какой будет погода в Украине

Почти на всей территории нашей страны прогнозируют дожди и мокрый снег. Осадки будут периодическими.

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Потепления в этот четверг еще не будет. В целом температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +2...+6 градусов. Холоднее всего будет на западе – +2...+5 градусов. Там же синоптики прогнозируют снег.

На юге, традиционно, столбики термометра поднимутся чуть выше – +4...+8 градусов. Однако с неба будет падать дождь.

На востоке и в центре Украины воздух прогреется до +3...+6 градусов. Возможны снег и дождь.

В Киеве будет пасмурно и влажно. Температура воздуха составит +3...+5 градусов.

По словам синоптика Наталки Диденко, в четверг в Украину придет порывистый ветер с северо-запада.

Пока нет зеленых листочков, достаточного солнца и желательно высокой температуры воздуха, так еще и на днях прогнозируют небольшие магнитные бури, ищем вдохновение в свежих цветах дома,

– сказала Диденко.

Погода в городах Украины 18 марта

Ужгород – +4...+6

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +5...+7

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 18 марта / Карта Укргидрометцентра