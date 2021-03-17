Прогноз погоды на 18 марта: порывистый ветер и осадки
Погода в Украине в четверг, 18 марта, будет холодной и пасмурной. Небольшое прояснение возможно лишь на юге страны.
Источник:Укргидрометцентр
Какой будет погода в Украине
Почти на всей территории нашей страны прогнозируют дожди и мокрый снег. Осадки будут периодическими.
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Потепления в этот четверг еще не будет. В целом температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +2...+6 градусов. Холоднее всего будет на западе – +2...+5 градусов. Там же синоптики прогнозируют снег.
На юге, традиционно, столбики термометра поднимутся чуть выше – +4...+8 градусов. Однако с неба будет падать дождь.
На востоке и в центре Украины воздух прогреется до +3...+6 градусов. Возможны снег и дождь.
В Киеве будет пасмурно и влажно. Температура воздуха составит +3...+5 градусов.
По словам синоптика Наталки Диденко, в четверг в Украину придет порывистый ветер с северо-запада.
Пока нет зеленых листочков, достаточного солнца и желательно высокой температуры воздуха, так еще и на днях прогнозируют небольшие магнитные бури, ищем вдохновение в свежих цветах дома,
– сказала Диденко.
Погода в городах Украины 18 марта
Ужгород – +4...+6
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +5...+7
Херсон – +6...+8
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +5...+7
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +3...+5
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