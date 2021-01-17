Прогноз погоды на 18 января: метели отступают, а вот морозы еще останутся
Погода в Украине в понедельник, 18 января, будет морозной и солнечной. Метели наконец прекратятся. Лишь в нескольких областях Украины во второй половине дня возможен легкий снежок.
На дорогах все еще будет оставаться гололедица. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Снега большого не будет завтра, осадки разве что возможны в Крыму и Приазовье, а также немного полетает снежок на Западе и Севере,
– рассказала Диденко.
Температура воздуха максимально опустится до -13...-16 градусов.
Теплее всего будет в Ужгороде – только -6...-8 градусов.
Прохладнее всего в Сумах – температура воздуха опустится до -16 градусов.
В ночь накануне Крещения ударят настоящие праздничные морозы. На большинстве территорий Украины будет -18...-20 градусов. Стоит отметить, что на Западе будет холоднее, чем на Востоке.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 18 января
Ужгород – -6...-8
Львов – -11...-13
Ивано-Франковск – -8...-10
Тернополь – -13...-15
Черновцы – -8...-10
Хмельницкий – -13...-15
Луцк – -13...-15
Ровно – -13...-15
Житомир – -13...-15
Винница – -12...-14
Одесса – -9...-11
Николаев – -9...-11
Херсон – -9...-11
Симферополь – -6...-6
Кропивницкий – -12...-14
Черкассы – -13...-15
Чернигов – -13...-15
Сумы – -14...-16
Полтава – -12...-14
Днепр – -12...-14
Запорожье – -9...-11
Донецк – -9...-11
Луганск – -9...-11
Харьков – -12...-14
Киев – -13...-15
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