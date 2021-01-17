Погода в Украине в понедельник, 18 января, будет морозной и солнечной. Метели наконец прекратятся. Лишь в нескольких областях Украины во второй половине дня возможен легкий снежок.

На дорогах все еще будет оставаться гололедица. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Снега большого не будет завтра, осадки разве что возможны в Крыму и Приазовье, а также немного полетает снежок на Западе и Севере,

– рассказала Диденко.

Температура воздуха максимально опустится до -13...-16 градусов.

Теплее всего будет в Ужгороде – только -6...-8 градусов.

Прохладнее всего в Сумах – температура воздуха опустится до -16 градусов.

В ночь накануне Крещения ударят настоящие праздничные морозы. На большинстве территорий Украины будет -18...-20 градусов. Стоит отметить, что на Западе будет холоднее, чем на Востоке.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 18 января

Ужгород – -6...-8

Львов – -11...-13

Ивано-Франковск – -8...-10

Тернополь – -13...-15

Черновцы – -8...-10

Хмельницкий – -13...-15

Луцк – -13...-15

Ровно – -13...-15

Житомир – -13...-15

Винница – -12...-14

Одесса – -9...-11

Николаев – -9...-11

Херсон – -9...-11

Симферополь – -6...-6

Кропивницкий – -12...-14

Черкассы – -13...-15

Чернигов – -13...-15

Сумы – -14...-16

Полтава – -12...-14

Днепр – -12...-14

Запорожье – -9...-11

Донецк – -9...-11

Луганск – -9...-11

Харьков – -12...-14

Киев – -13...-15



Прогноз погоды на 18 января / Карта Укргидрометцентра