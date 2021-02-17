В четверг, 18 февраля, в Украине столбики термометров опустятся ниже отметки ноль во всех областях. Без осадков будет только в северных и западных регионах. На остальной территории – или будет идти снег, или дождь.

Жителей всех западных областей, которые уже устали от снегопадов, синоптики порадовали: будет солнечно.

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Также чистое небо – в Винницкой, Киевской, Житомирской, в Сумской и Черниговской областях. Могут рассчитывать на день без дождя и снега и одесситы и жители области.

Будет падать снег в Черкасской. Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях. Снег с дождем обещают в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Что касается температуры, то во всех регионах она будет "минусовой", кроме Крыма и Закарпатья. Холоднее всего на Киевщине – здесь днем ​​термометры покажут -10...-12.

В Закарпатской области и на Крымском полуострове будет +3...+5.

Прогноз погоды Натальи Диденко

В Киеве завтра какие-то серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем ​​18 февраля температура воздуха будет примерно одинаковой – -10...-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -16...-18 градусов,

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Синоптик предупредила, что вскоре в Украине будет "качание температур", поэтому посоветовала приобрести себе резиновые сапоги, чтобы после снегопадов быть готовыми к оттепели.

Какой будет погода в городах Украины в четверг, 18 февраля

Ужгород – +3...+5

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -4...-6

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -8...-10

Ровно – -8...-10

Житомир – -8...-10

Винница – -3...-5

Одесса – -2...-4

Николаев – -2...-4

Херсон – -2...-4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -8...-10

Сумы – -8...-10

Полтава – -4...-6

Днепр – -3...-5

Запорожье – -2...-4

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -4...-6

Киев – -10...-12

Прогноз погоды на 18 февраля / Карта Укргидрометцентра