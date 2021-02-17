Прогноз погоды на 18 февраля: в Украине – холодно со снегом и дождем
В четверг, 18 февраля, в Украине столбики термометров опустятся ниже отметки ноль во всех областях. Без осадков будет только в северных и западных регионах. На остальной территории – или будет идти снег, или дождь.
Источник:Укргидрометцентр
Жителей всех западных областей, которые уже устали от снегопадов, синоптики порадовали: будет солнечно.
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Также чистое небо – в Винницкой, Киевской, Житомирской, в Сумской и Черниговской областях. Могут рассчитывать на день без дождя и снега и одесситы и жители области.
Будет падать снег в Черкасской. Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях. Снег с дождем обещают в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
Что касается температуры, то во всех регионах она будет "минусовой", кроме Крыма и Закарпатья. Холоднее всего на Киевщине – здесь днем термометры покажут -10...-12.
В Закарпатской области и на Крымском полуострове будет +3...+5.
Прогноз погоды Натальи Диденко
В Киеве завтра какие-то серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем 18 февраля температура воздуха будет примерно одинаковой – -10...-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -16...-18 градусов,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Синоптик предупредила, что вскоре в Украине будет "качание температур", поэтому посоветовала приобрести себе резиновые сапоги, чтобы после снегопадов быть готовыми к оттепели.
Какой будет погода в городах Украины в четверг, 18 февраля
Ужгород – +3...+5
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -2...-4
Тернополь – -4...-6
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -8...-10
Ровно – -8...-10
Житомир – -8...-10
Винница – -3...-5
Одесса – -2...-4
Николаев – -2...-4
Херсон – -2...-4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -8...-10
Сумы – -8...-10
Полтава – -4...-6
Днепр – -3...-5
Запорожье – -2...-4
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -4...-6
Киев – -10...-12
Прогноз погоды на 18 февраля / Карта Укргидрометцентра
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