Прогноз погоды на 18 декабря: в Украине будет гололедица и туман
Погода в Украине, 18 декабря, будет бездождевой. Впрочем, синоптики предупреждают о гололедице в северо-восточных областях, а также периодических туманах с ухудшением видимости до 200 - 500 метров в других областях.
Мощных минусов на 18 декабря не прогнозируют. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Свежей ожидается погода на северо-востоке – Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина. Максимальная температура воздуха там не превысит -3... 0 градусов, где подморозит – окрепнет гололедица, осторожно!
– отметила Диденко.
По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет на западе. Температура воздуха прогреется до +3... +6 градусов. Впрочем, солнце на небе не появится до конца дня. В восточных областях будет холоднее всего – -1... +1 градусов. Днем будет пасмурно и без осадков.
На севере страны будет прохладно – столбик термометра поднимется до -1... +5 градусов. В южных областях синоптики не прогнозируют минусовую температуру. Воздух там прогреется до 0... +5 градусов.
В центральных областях погода также будет пасмурной и неприветливой. Кроме того, воздух будет холодным – 0... +2 градусов.
В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Впрочем будет облачно и дуть слабый ветер. Температура воздуха составит -1... +1 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 18 декабря:
Ужгород – +4... +6
Львов – +3... +5
Ивано-Франковск – +3... +5
Тернополь – +2... +4
Черновцы – +3... +5
Хмельницкий – +1... +3
Луцк – +3... +5
Ровно – +1... +3
Житомир – 0... +2
Винница – 0... +2
Одесса – +3... +5
Николаев – 0... +2
Херсон – 0... +2
Симферополь – +3... +5
Кропивницкий – 0... +2
Черкассы – 0... +2
Чернигов – -1... +1
Сумы – -1... +1
Полтава – 0... +2
Днепр – 0... +2
Запорожье – -1... +1
Донецк – -1... +1
Луганск – -1... +1
Харьков – -1... +1
Киев – -1... +1
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