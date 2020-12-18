Погода в Украине, 18 декабря, будет бездождевой. Впрочем, синоптики предупреждают о гололедице в северо-восточных областях, а также периодических туманах с ухудшением видимости до 200 - 500 метров в других областях.

Мощных минусов на 18 декабря не прогнозируют. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Свежей ожидается погода на северо-востоке – Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина. Максимальная температура воздуха там не превысит -3... 0 градусов, где подморозит – окрепнет гололедица, осторожно!

– отметила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего будет на западе. Температура воздуха прогреется до +3... +6 градусов. Впрочем, солнце на небе не появится до конца дня. В восточных областях будет холоднее всего – -1... +1 градусов. Днем будет пасмурно и без осадков.

На севере страны будет прохладно – столбик термометра поднимется до -1... +5 градусов. В южных областях синоптики не прогнозируют минусовую температуру. Воздух там прогреется до 0... +5 градусов.

В центральных областях погода также будет пасмурной и неприветливой. Кроме того, воздух будет холодным – 0... +2 градусов.

В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Впрочем будет облачно и дуть слабый ветер. Температура воздуха составит -1... +1 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 18 декабря:

Ужгород – +4... +6

Львов – +3... +5

Ивано-Франковск – +3... +5

Тернополь – +2... +4

Черновцы – +3... +5

Хмельницкий – +1... +3

Луцк – +3... +5

Ровно – +1... +3

Житомир – 0... +2

Винница – 0... +2

Одесса – +3... +5

Николаев – 0... +2

Херсон – 0... +2

Симферополь – +3... +5

Кропивницкий – 0... +2

Черкассы – 0... +2

Чернигов – -1... +1

Сумы – -1... +1

Полтава – 0... +2

Днепр – 0... +2

Запорожье – -1... +1

Донецк – -1... +1

Луганск – -1... +1

Харьков – -1... +1

Киев – -1... +1



Прогноз погоды на 18 декабря / Карта Укргидрометцентра