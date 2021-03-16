Прогноз погоды на 17 марта: циклон принесет дожди в почти все регионы Украины
Погода в Украине в среду, 17 марта будет облачной и дождливой. Синоптики порадовали только жителей Черниговской области обещанием солнечного и погожего дня. Почти по всей территории страны – прохладно, лишь чуточку теплее будет на юге.
Источник:Укргидрометцентр
Дожди, а порой и вдобавок мокрый снег накроют почти все регионы Украины. Только в Черниговской области можно забыть о зонтике, ведь там существенных осадков не прогнозируют.
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На весеннее тепло надеяться не следует. В основном днем в Украине температура будет колебаться в пределах +3...+7. Немного теплее в южных областях, в Крыму и в Николаевской области – +8...+10, в Запорожской и Херсонской областях – +9...+11. Исключение – Одесская, здесь столбики термометров поднимутся до +5...+7.
В Киеве ночью существенных осадков не прогнозируют, но днем жителей и гостей столицы, вероятно, ждет дождь. Одеться тоже стоит потеплее, ведь воздух прогреется лишь до +5...+7 градусов.
Среда в Украине будет определяться капризами и желаниями южного циклона, который сейчас наслаждается видами Черного моря. Этот циклон вместе с атмосферными фронтами, выкручиваясь против часовой стрелки – как это бывает обычно у циклонов – будет захватывать завтра в свою влажную облачность значительную часть территории Украины,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Погода в городах Украины 17 марта
Ужгород – +5...+7
Львов – + 4...+6
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – + 2...+4
Хмельницкий - +3...+5
Луцк – +5...+7
Ровно – + 4...+6
Житомир – + 5...+7
Винница – + 5...+7
Одесса – + 5...+7
Николаев – + 8...+10
Херсон – + 9...+11
Симферополь – + 8...+10
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – + 4...+6
Чернигов – + 5...+7
Сумы – + 4...+6
Полтава – + 5...+7
Днепр – + 6...+8
Запорожье – + 9...+11
Донецк – + 5...+7
Луганск – + 4...+6
Харьков – + 4...+6
Киев – + 5...+7
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