Погода в Украине в среду, 17 марта будет облачной и дождливой. Синоптики порадовали только жителей Черниговской области обещанием солнечного и погожего дня. Почти по всей территории страны – прохладно, лишь чуточку теплее будет на юге.

Дожди, а порой и вдобавок мокрый снег накроют почти все регионы Украины. Только в Черниговской области можно забыть о зонтике, ведь там существенных осадков не прогнозируют.

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На весеннее тепло надеяться не следует. В основном днем в Украине температура будет колебаться в пределах +3...+7. Немного теплее в южных областях, в Крыму и в Николаевской области – +8...+10, в Запорожской и Херсонской областях – +9...+11. Исключение – Одесская, здесь столбики термометров поднимутся до +5...+7.

В Киеве ночью существенных осадков не прогнозируют, но днем жителей и гостей столицы, вероятно, ждет дождь. Одеться тоже стоит потеплее, ведь воздух прогреется лишь до +5...+7 градусов.

Среда в Украине будет определяться капризами и желаниями южного циклона, который сейчас наслаждается видами Черного моря. Этот циклон вместе с атмосферными фронтами, выкручиваясь против часовой стрелки – как это бывает обычно у циклонов – будет захватывать завтра в свою влажную облачность значительную часть территории Украины,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Погода в городах Украины 17 марта

Ужгород – +5...+7

Львов – + 4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – + 2...+4

Хмельницкий - +3...+5

Луцк – +5...+7

Ровно – + 4...+6

Житомир – + 5...+7

Винница – + 5...+7

Одесса – + 5...+7

Николаев – + 8...+10

Херсон – + 9...+11

Симферополь – + 8...+10

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – + 4...+6

Чернигов – + 5...+7

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 5...+7

Днепр – + 6...+8

Запорожье – + 9...+11

Донецк – + 5...+7

Луганск – + 4...+6

Харьков – + 4...+6

Киев – + 5...+7