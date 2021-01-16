Прогноз погоды на 17 января: в Украине идет мороз до -30 градусов, на дорогах будет гололедица
Погода в Украине в воскресенье, 17 января, будет морозной, однако на большинстве территорий бесснежной. Ночью столбики термометров местами опустятся до -30 градусов. А на дорогах синоптики прогнозируют гололедицу.
Какую погоду прогнозирует на 17 января Диденко
Украинцам следует ожидать сильных морозов, написала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Ночью средняя температура воздуха составит -17...-23 градуса. На Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине столбики термометров опустятся до -22...-28 градусов, а местами до -28...-30 градусов.
Днем в большинстве областей Украины прогнозируют -10...-17 градусов. В западных областях, кроме Волыни и Ровенщины, а также в южных ночью будет немного теплее – до -8...-15 градусов, днем -3...-10 градусов.
Кроме того, украинцев предупреждают о гололедице на дорогах.
Существенных осадков не ожидают, только в Крыму и Приазовье местами будет падать снег и дуть порывистый ветер.
В Киеве 17 января тоже будет без существенных осадков, на дороге – скользко. Ночью температура составит -15...-18 градусов, местами до -20 градусов. Однако днем будет немного теплее – -13...-15 градусов.
По словам Диденко, морозы в Украине сохранятся до 20 января.
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Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 17 января
Ужгород – -6...-8
Львов – -6...-8
Ивано-Франковск – -6...-8
Тернополь – -6...-8
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -6...-8
Луцк – -10...-12
Ровно – -12...-14
Житомир – -12...-14
Винница – -8...-10
Одесса – -7...-9
Николаев – -7...-9
Херсон – -7...-9
Симферополь – -4...-6
Кропивницкий – -12...-14
Черкассы – -10...-12
Чернигов – -12...-14
Сумы – -12...-14
Полтава – -13...-15
Днепр – -14...-16
Запорожье – -8...-10
Донецк – -10...-12
Луганск – -12...-14
Харьков – -12...-14
Киев – -13...-15
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