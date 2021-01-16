Погода в Украине в воскресенье, 17 января, будет морозной, однако на большинстве территорий бесснежной. Ночью столбики термометров местами опустятся до -30 градусов. А на дорогах синоптики прогнозируют гололедицу.

Какую погоду прогнозирует на 17 января Диденко

Украинцам следует ожидать сильных морозов, написала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Ночью средняя температура воздуха составит -17...-23 градуса. На Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине столбики термометров опустятся до -22...-28 градусов, а местами до -28...-30 градусов.

Днем в большинстве областей Украины прогнозируют -10...-17 градусов. В западных областях, кроме Волыни и Ровенщины, а также в южных ночью будет немного теплее – до -8...-15 градусов, днем -3...-10 градусов.

Кроме того, украинцев предупреждают о гололедице на дорогах.

Существенных осадков не ожидают, только в Крыму и Приазовье местами будет падать снег и дуть порывистый ветер.

В Киеве 17 января тоже будет без существенных осадков, на дороге – скользко. Ночью температура составит -15...-18 градусов, местами до -20 градусов. Однако днем будет немного теплее – -13...-15 градусов.

По словам Диденко, морозы в Украине сохранятся до 20 января.

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Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 17 января

Ужгород – -6...-8

Львов – -6...-8

Ивано-Франковск – -6...-8

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -4...-6

Хмельницкий – -6...-8

Луцк – -10...-12

Ровно – -12...-14

Житомир – -12...-14

Винница – -8...-10

Одесса – -7...-9

Николаев – -7...-9

Херсон – -7...-9

Симферополь – -4...-6

Кропивницкий – -12...-14

Черкассы – -10...-12

Чернигов – -12...-14

Сумы – -12...-14

Полтава – -13...-15

Днепр – -14...-16

Запорожье – -8...-10

Донецк – -10...-12

Луганск – -12...-14

Харьков – -12...-14

Киев – -13...-15



Прогноз погоды на 17 января / Карта Укргидрометцентра