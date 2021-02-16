Прогноз погоды на 17 февраля: на Западе – опять снегопады, в большинстве регионов – ясно
Сильные морозы на отступают из Украины. В среду, 17 февраля, на Западе будет продолжать снежить, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют.
Источник:Укргидрометцентр
Погода пока существенно не улучшится, однако жители части регионов все же смогут насладиться солнечной погодой без осадков.
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Несмотря на снегопады, теплее всего будет на Западе. В Ужгороде и области, например, температура даже будет плюсовой – днем там прогнозируют -1... +1.
На Юге без осадков. Облачная погода в Херсоне, Одессе и Николаеве продержится всю первую половину дня, зато вечером – небо будет ясным.
Жителям Востока и Севера следует подготовиться к сильным морозам. Днем температура будет колебаться в пределах -7… -9, а ночью будет достигать -17… -21.
Киев в среду, 17 февраля, ждет небольшой снег. На дорогах столицы прогнозируют гололедицу. Днем столбики термометра будут показывать -7… -9 градусов, а ночью -12… -14 градусов.
От чего зависит температура воздуха
Как на своей фейсбук-странице объяснила синоптик Наталья Диденко, температура воздуха, особенно ночная, очень зависит от облачности или прояснений.
Прояснения способствуют дополнительному охлаждению, а облачность, наоборот, прикрывает приземный слой от сильных морозов,
– подчеркнула эксперт.
"Февраль раскручивается, к весне будто еще далеко, однако иногда существенная разница между ночной и дневной температурой воздуха намекает на перестройку воздушных масс на новый сезон", – добавила она.
Какой будет погода в городах Украины во вторник, 16 февраля
Ужгород – -1... +1
Львов – 0... -2
Ивано-Франковск – 0… -2
Тернополь – 0... -2
Черновцы – -1... -3
Хмельницкий – -1... -3
Луцк – 0... -2
Ровно – -1... -3
Житомир – -4... -6
Винница – -5... -7
Одесса – -1... -3
Николаев – -1... -3
Херсон – -1... -3
Симферополь – -1... -3
Кропивницкий – -6... -8
Черкассы – -7... -9
Чернигов – -7... -9
Сумы – -9... -11
Полтава – -7... -9
Днепр – -6... -8
Запорожье – -1... -3
Донецк – -7... -9
Луганск – -7... -9
Харьков – -7... -9
Киев – -6... -8
Прогноз погоды на 17 февраля / Карта Укргидрометцентра
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