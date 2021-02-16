Сильные морозы на отступают из Украины. В среду, 17 февраля, на Западе будет продолжать снежить, зато в остальных областях страны осадков не прогнозируют.

Погода пока существенно не улучшится, однако жители части регионов все же смогут насладиться солнечной погодой без осадков.

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Несмотря на снегопады, теплее всего будет на Западе. В Ужгороде и области, например, температура даже будет плюсовой – днем ​​там прогнозируют -1... +1.

На Юге без осадков. Облачная погода в Херсоне, Одессе и Николаеве продержится всю первую половину дня, зато вечером – небо будет ясным.

Жителям Востока и Севера следует подготовиться к сильным морозам. Днем температура будет колебаться в пределах -7… -9, а ночью будет достигать -17… -21.

Киев в среду, 17 февраля, ждет небольшой снег. На дорогах столицы прогнозируют гололедицу. Днем столбики термометра будут показывать -7… -9 градусов, а ночью -12… -14 градусов.

От чего зависит температура воздуха

Как на своей фейсбук-странице объяснила синоптик Наталья Диденко, температура воздуха, особенно ночная, очень зависит от облачности или прояснений.

Прояснения способствуют дополнительному охлаждению, а облачность, наоборот, прикрывает приземный слой от сильных морозов,

– подчеркнула эксперт.

"Февраль раскручивается, к весне будто еще далеко, однако иногда существенная разница между ночной и дневной температурой воздуха намекает на перестройку воздушных масс на новый сезон", – добавила она.

Какой будет погода в городах Украины во вторник, 16 февраля

Ужгород – -1... +1

Львов – 0... -2

Ивано-Франковск – 0… -2

Тернополь – 0... -2

Черновцы – -1... -3

Хмельницкий – -1... -3

Луцк – 0... -2

Ровно – -1... -3

Житомир – -4... -6

Винница – -5... -7

Одесса – -1... -3

Николаев – -1... -3

Херсон – -1... -3

Симферополь – -1... -3

Кропивницкий – -6... -8

Черкассы – -7... -9

Чернигов – -7... -9

Сумы – -9... -11

Полтава – -7... -9

Днепр – -6... -8

Запорожье – -1... -3

Донецк – -7... -9

Луганск – -7... -9

Харьков – -7... -9

Киев – -6... -8



Прогноз погоды на 17 февраля / Карта Укргидрометцентра