Прогноз погоды на 17 декабря: в Украине начнется оттепель
Погода в Украине в четверг, 17 декабря, будет довольно теплой и сухой. Температура опустится ниже 0 только в центральных и восточных областях страны.
В течение дня и ночи температура воздуха будет фактически одинаковой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинская синоптик Наталья Диденко.
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Оттепель охватила практически всю Украину. Температура воздуха колеблется и кружится вокруг нуля,
– заявила Диденко.
В то же время синоптик предупредила: хотя ситуация с гололедом улучшится, стоит оставаться осторожными и носить удобную обувь.
Водителям необходимо быть внимательными, ведь в течение дня видимость усложнят туманы.
Максимально температура воздуха прогреется на Западе: до +4 градусов. Прохладнее всего будет на Востоке. Там температура опустится до -1 градуса.
В Киеве будет тоже довольно прохладно. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса тепла.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 17 декабря:
Ужгород – +2... +4
Львов – +1... +3
Ивано-Франковск – +1... +3
Тернополь – +1... +3
Черновцы – +1... +3
Хмельницкий – +1... +3
Луцк – +1... +3
Ровно – 0... +2
Житомир – -1... +1
Винница – -1... +1
Одесса – +2... +4
Николаев – +0... +2
Херсон – +0... +2
Симферополь – +2... +4
Кропивницкий – -1... +1
Черкассы – -1... +1
Чернигов – -1... +1
Сумы – -1... +1
Полтава – -1... +1
Днепр – 0... +2
Запорожье – +0... +2
Донецк – -1... +1
Луганск – -1... +1
Харьков – -1... +1
Киев – -1... +1
Прогноз погоды на четверг, 17 декабря / Данные Укргидрометцентра
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