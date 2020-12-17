Погода в Украине в четверг, 17 декабря, будет довольно теплой и сухой. Температура опустится ниже 0 только в центральных и восточных областях страны.

В течение дня и ночи температура воздуха будет фактически одинаковой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинская синоптик Наталья Диденко.

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Оттепель охватила практически всю Украину. Температура воздуха колеблется и кружится вокруг нуля,

– заявила Диденко.

В то же время синоптик предупредила: хотя ситуация с гололедом улучшится, стоит оставаться осторожными и носить удобную обувь.

Водителям необходимо быть внимательными, ведь в течение дня видимость усложнят туманы.

Максимально температура воздуха прогреется на Западе: до +4 градусов. Прохладнее всего будет на Востоке. Там температура опустится до -1 градуса.

В Киеве будет тоже довольно прохладно. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса тепла.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 17 декабря:

Ужгород – +2... +4

Львов – +1... +3

Ивано-Франковск – +1... +3

Тернополь – +1... +3

Черновцы – +1... +3

Хмельницкий – +1... +3

Луцк – +1... +3

Ровно – 0... +2

Житомир – -1... +1

Винница – -1... +1

Одесса – +2... +4

Николаев – +0... +2

Херсон – +0... +2

Симферополь – +2... +4

Кропивницкий – -1... +1

Черкассы – -1... +1

Чернигов – -1... +1

Сумы – -1... +1

Полтава – -1... +1

Днепр – 0... +2

Запорожье – +0... +2

Донецк – -1... +1

Луганск – -1... +1

Харьков – -1... +1

Киев – -1... +1



Прогноз погоды на четверг, 17 декабря / Данные Укргидрометцентра