Прогноз погоды на 16 марта: часть Украины накроют мощные осадки
Погода в Украине во вторник, 16 марта будет местами дождливой. Небо затянет тучами во всех регионах. Хотя температура воздуха преимущественно будет высокой.
Источник:24 канал
Осадки охватят все западные и южные области. В остальной части страны – сухо.
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Что прогнозируют синоптики
- Холоднее всего будет на Западе. Например, на Буковине и Прикарпатье температура воздуха будет опускаться до + 2...+4.
- В центре и на востоке столбики термометров будут достигать примерно + 6...+9 градусов.
- Теплее всего будет традиционно на юге. В частности, на Николаевщине прогнозируют +9...+11 градусов.
Какую погоду обещают в Киеве
В столице будет тепло – +7...+9 градусов. Хотя и облачно, но осадков ждать не стоит. Порывы ветра будут достигать 7-11 метров в секунду.
Почему в Украину надвигаются осадки
По словам синоптика Натальи Диденко, западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius. Собственно, этот циклон и его атмосферные фронты обусловят осадки – преимущественно дождь с мокрым снегом.
Погода в городах Украины 16 марта
Ужгород – + 6...+8
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +3...+5
Черновцы – + 2...+4
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +7...+9
Винница – + 6...+8
Одесса – + 8...+10
Николаев – + 9...+11
Херсон – + 8...+10
Симферополь – + 8...+10
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – + 7...+9
Чернигов – + 6...+8
Сумы – + 6...+8
Полтава – + 6...+8
Днепр – + 6...+8
Запорожье – + 6...+8
Донецк – + 5...+7
Луганск – + 5...+7
Харьков – + 6...+8
Киев – + 7...+9
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