Погода в Украине во вторник, 16 марта будет местами дождливой. Небо затянет тучами во всех регионах. Хотя температура воздуха преимущественно будет высокой.

Осадки охватят все западные и южные области. В остальной части страны – сухо.

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Что прогнозируют синоптики

Холоднее всего будет на Западе. Например, на Буковине и Прикарпатье температура воздуха будет опускаться до + 2...+4.

В центре и на востоке столбики термометров будут достигать примерно + 6...+9 градусов.

Теплее всего будет традиционно на юге. В частности, на Николаевщине прогнозируют +9...+11 градусов.

Какую погоду обещают в Киеве

В столице будет тепло – +7...+9 градусов. Хотя и облачно, но осадков ждать не стоит. Порывы ветра будут достигать 7-11 метров в секунду.

Почему в Украину надвигаются осадки

По словам синоптика Натальи Диденко, западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius. Собственно, этот циклон и его атмосферные фронты обусловят осадки – преимущественно дождь с мокрым снегом.

Обратите внимание! Диденко прогнозирует, что вся неделя будет прохладной, влажной и ветреной.

Погода в городах Украины 16 марта

Ужгород – + 6...+8

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – + 2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +7...+9

Винница – + 6...+8

Одесса – + 8...+10

Николаев – + 9...+11

Херсон – + 8...+10

Симферополь – + 8...+10

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – + 7...+9

Чернигов – + 6...+8

Сумы – + 6...+8

Полтава – + 6...+8

Днепр – + 6...+8

Запорожье – + 6...+8

Донецк – + 5...+7

Луганск – + 5...+7

Харьков – + 6...+8

Киев – + 7...+9

Погода 16 марта / Карта Укргидрометцентра