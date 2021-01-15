Погода в Украине 16 января продолжает свирепствовать. По всей стране ударят морозы, температура будет колебаться от -4 до -14 градусов. В большинстве регионов осадков не будет. Только западные области накроют снегопады.

Температура постепенно будет падать все ниже и ниже. На дорогах прогнозируют гололедицу. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сильных садков в Украине ожидать не стоит, будет идти снег только на Западе – в Луцке, Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком.

В других регионах стоит ждать ясной погоды. Теплее всего будет в оккупированном Крыму – столбик термометра там опустится лишь до -4...-6 градусов.

Больше морозы ударят на Севере – в Чернигове и Сумах. Жителям этих украинских регионов следует надеяться на -12...-14 градусов.

В Киеве в субботу будет очень холодно, но ясно и без осадков. Температура воздуха там также опустится до -12...-14 градусов. На дорогах и тротуарах предупреждают о гололедице.

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К слову, синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице предупредила, что с субботы морозы в Украине только укрепляться.

На Голодную кутью и Крещение (18 – 19 января) морозы окрепнут еще на несколько градусов. Поэтому любители нырять в проруби – хорошо подумайте,

– отметила она.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 16 января

Ужгород – -9...-11

Львов – -9...-11

Ивано-Франковск – -10...-12

Тернополь – -10...-12

Черновцы – -9...-11

Хмельницкий – -11...-13

Луцк – -11...-13

Ровно – -12...-14

Житомир – -11...-13

Винница – -11... +13

Одесса – -5...-7

Николаев – -6...-8

Херсон – -5...-7

Симферополь – -4...-6

Кропивницкий – -9...-11

Черкассы – -11...-13

Чернигов – -12...-14

Сумы – -12...-14

Полтава – -11...-13

Днепр – -9...-11

Запорожье – -6...-8

Донецк – -11...-13

Луганск – -11...-13

Харьков – -11...-13

Киев – -12...-14



Прогноз погоды на 16 января / Карта Укргидрометцентра