Прогноз погоды на 16 января: Украину охватят сильные морозы
Погода в Украине 16 января продолжает свирепствовать. По всей стране ударят морозы, температура будет колебаться от -4 до -14 градусов. В большинстве регионов осадков не будет. Только западные области накроют снегопады.
Температура постепенно будет падать все ниже и ниже. На дорогах прогнозируют гололедицу. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Сильных садков в Украине ожидать не стоит, будет идти снег только на Западе – в Луцке, Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком.
В других регионах стоит ждать ясной погоды. Теплее всего будет в оккупированном Крыму – столбик термометра там опустится лишь до -4...-6 градусов.
Больше морозы ударят на Севере – в Чернигове и Сумах. Жителям этих украинских регионов следует надеяться на -12...-14 градусов.
В Киеве в субботу будет очень холодно, но ясно и без осадков. Температура воздуха там также опустится до -12...-14 градусов. На дорогах и тротуарах предупреждают о гололедице.
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К слову, синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице предупредила, что с субботы морозы в Украине только укрепляться.
На Голодную кутью и Крещение (18 – 19 января) морозы окрепнут еще на несколько градусов. Поэтому любители нырять в проруби – хорошо подумайте,
– отметила она.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 16 января
Ужгород – -9...-11
Львов – -9...-11
Ивано-Франковск – -10...-12
Тернополь – -10...-12
Черновцы – -9...-11
Хмельницкий – -11...-13
Луцк – -11...-13
Ровно – -12...-14
Житомир – -11...-13
Винница – -11... +13
Одесса – -5...-7
Николаев – -6...-8
Херсон – -5...-7
Симферополь – -4...-6
Кропивницкий – -9...-11
Черкассы – -11...-13
Чернигов – -12...-14
Сумы – -12...-14
Полтава – -11...-13
Днепр – -9...-11
Запорожье – -6...-8
Донецк – -11...-13
Луганск – -11...-13
Харьков – -11...-13
Киев – -12...-14
Прогноз погоды на 16 января / Карта Укргидрометцентра
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