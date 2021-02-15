Во вторник, 16 февраля, украинцы наконец-то смогут отдохнуть от дождей и метелей. Осадков синоптики не прогнозируют. В большинстве областей будет облачно с прояснениями.

В то же время морозы пока не планируют отступать. Прохладнее всего будет в северных и центральных областях Украины. В Киеве и Чернигове температура воздуха опустится до -12 градусов мороза.

Актуально Когда в Украине пройдут морозы и потеплеет: прогноз синоптика

Сильнее всего потеплеет на Западе. В частности, в Ужгороде температура будет колебаться от -1 до +1 градусов.

На Востоке синоптики обещают от -4 до -9 градусов мороза.

Что говорит синоптик Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что больше всего подморозит такие области: Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Луганскую, Полтавскую и Черкасскую.

Днем во вторник в большинстве областей -7 ... -14 градусов. На Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4-9 градусов. На Закарпатье днем ​​ожидается теплая погода, от -2 до +2,

– отметила Диденко.

На дорогах Украины синоптик прогнозирует гололед. Кроме того, целый день будет дуть восточный и южный умеренный ветер.

Какой будет погода в городах Украины в Вторник, 16 февраля

Ужгород – -1...+1

Львов – -5...-7

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -6...-8

Хмельницкий – -7...-9

Луцк – -5...-7

Ровно – -5...-7

Житомир – -9...-11

Винница – -9...-11

Одесса – -4...-6

Николаев – -5...-7

Херсон – -5...-7

Симферополь – -4...-6

Кропивницкий – -8...-10

Черкассы – -9...-11

Чернигов – -10...-12

Сумы – -11...-13

Полтава – -9...-11

Днепр – -8...-10

Запорожье – -4...-6

Донецк – -5...-7

Луганск – -5...-7

Харьков – -7...-9

Киев – -10...-12



Прогноз погоды на 16 февраля / Карта Укргидрометцентр