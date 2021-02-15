Прогноз погоды на 16 февраля: в Украине наконец-то не будет идти снег
Во вторник, 16 февраля, украинцы наконец-то смогут отдохнуть от дождей и метелей. Осадков синоптики не прогнозируют. В большинстве областей будет облачно с прояснениями.
Источник:Укргидрометцентр
В то же время морозы пока не планируют отступать. Прохладнее всего будет в северных и центральных областях Украины. В Киеве и Чернигове температура воздуха опустится до -12 градусов мороза.
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Сильнее всего потеплеет на Западе. В частности, в Ужгороде температура будет колебаться от -1 до +1 градусов.
На Востоке синоптики обещают от -4 до -9 градусов мороза.
Что говорит синоптик Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что больше всего подморозит такие области: Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Луганскую, Полтавскую и Черкасскую.
Днем во вторник в большинстве областей -7 ... -14 градусов. На Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4-9 градусов. На Закарпатье днем ожидается теплая погода, от -2 до +2,
– отметила Диденко.
На дорогах Украины синоптик прогнозирует гололед. Кроме того, целый день будет дуть восточный и южный умеренный ветер.
Какой будет погода в городах Украины в Вторник, 16 февраля
Ужгород – -1...+1
Львов – -5...-7
Ивано-Франковск – -5...-7
Тернополь – -6...-8
Черновцы – -6...-8
Хмельницкий – -7...-9
Луцк – -5...-7
Ровно – -5...-7
Житомир – -9...-11
Винница – -9...-11
Одесса – -4...-6
Николаев – -5...-7
Херсон – -5...-7
Симферополь – -4...-6
Кропивницкий – -8...-10
Черкассы – -9...-11
Чернигов – -10...-12
Сумы – -11...-13
Полтава – -9...-11
Днепр – -8...-10
Запорожье – -4...-6
Донецк – -5...-7
Луганск – -5...-7
Харьков – -7...-9
Киев – -10...-12
Прогноз погоды на 16 февраля / Карта Укргидрометцентр
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