Прогноз погоды на 16 декабря: Украину накроет морось и туман
Погода в среду, 16 декабря, будет пасмурной, однако в большинстве областей Украины осадков не предвидится. Также синоптики предупреждают о сильном тумане.
Дождливо будет только в восточных областях Украины. Зонты следует прихватить с собой жителям Харьковщины, Донетчины и Луганщины. Здесь прогнозируют мокрый снег с дождем. Об этом информирует Укргидрометцентр.
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В остальных регионах небо будет покрыто облаками.
Ни сильных морозов, ни тепла метеорологи не обещают. По всей Украине температура будет колебаться в пределах -1...+5 градусов.
Выше всего столбики термометров поднимутся на Львовщине и Закарпатье – до +3...+5. На востоке, в части центральных и северо-восточных областей – самые низкие температурные показатели: -1...+1.
Что касается Киева, то здесь тоже осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет достигать -1...+ 1 градуса.
16 декабря осадки из Украины подвинет антициклон Yadigar. Поэтому преобладать погода будет если не сухая, ведь туманы, но и без снегов и ледяных дождей. Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 16 декабря:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +1...+3
Чернрвцы – +2...+4
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +1...+3
Николаев – +2...+4
Херсон – +1...+3
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1…+1
Прогноз погоды в Украине на среду, 16 декабря, от Укргидрометцентра
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