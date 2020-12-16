Погода в среду, 16 декабря, будет пасмурной, однако в большинстве областей Украины осадков не предвидится. Также синоптики предупреждают о сильном тумане.

Дождливо будет только в восточных областях Украины. Зонты следует прихватить с собой жителям Харьковщины, Донетчины и Луганщины. Здесь прогнозируют мокрый снег с дождем. Об этом информирует Укргидрометцентр.

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В остальных регионах небо будет покрыто облаками.

Ни сильных морозов, ни тепла метеорологи не обещают. По всей Украине температура будет колебаться в пределах -1...+5 градусов.

Выше всего столбики термометров поднимутся на Львовщине и Закарпатье – до +3...+5. На востоке, в части центральных и северо-восточных областей – самые низкие температурные показатели: -1...+1.

Что касается Киева, то здесь тоже осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет достигать -1...+ 1 градуса.

16 декабря осадки из Украины подвинет антициклон Yadigar. Поэтому преобладать погода будет если не сухая, ведь туманы, но и без снегов и ледяных дождей. Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Важно! Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях. В большинстве регионов Украины – туман. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях – гололедица. Стабильные условия только на Херсонщине, Николаевщине, Запорожье и в Крыму.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 16 декабря:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Чернрвцы – +2...+4

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +1...+3

Николаев – +2...+4

Херсон – +1...+3

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1…+1

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Прогноз погоды в Украине на среду, 16 декабря, от Укргидрометцентра



Опасные погодные условия в Украине 16 декабря