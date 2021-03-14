Погода в Украине в понедельник, 15 марта будет значительно отличаться в регионах. Так на юге и Востоке наконец дождутся солнца и весеннего тепла, а вот северные, западные и часть центральных областей будут страдать от дождей, а порой и мокрого снега.

Сухо и солнечно будет на Волыни и Ровненкой области. Здесь столбики термометров поднимутся до +6...+8 градусов.

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Также без осадков в восточных, части центральных и южных областях. Температура здесь будет колебаться в пределах +9...+14 градусов. Исключение на юге составит лишь Одесская область. Здесь придется прихватить дождевики и зонтики. Однако будет тепло + 9...+11.

Не следует надеяться на хорошую погоду жителям Запада, а также северных областей. Им метеорологи пообещали дожди, а порой и мокрый снег. Будет довольно прохладно, самые низкие температуры на Ивано-Франковщине и Буковине – только +3...+5.

Что касается Киева, то здесь прогнозируют и ночью, и днем – дожди и +4...+6 градусов.

В Киеве атмосферный фронт сделает понедельник облачным и влажным, с небольшим дождем, днем 15-го марта предполагается около + 5 градусов,

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 15 марта

Ужгород – +5...+7

Львов – + 5...+7

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – + 5...+7

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – + 5...+7

Луцк – + 6...+8

Ровно – + 6...+8

Житомир – + 5...+7

Винница – + 8...+10

Одесса – + 9...+11

Николаев – +12...+14

Херсон – + 12...+14

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – + 9...+11

Чернигов – + 5...+7

Сумы – + 5...+7

Полтава – + 9...+11

Днепр – 11...+13

Запорожье – +10...+12

Донецк – + 11...+13

Луганск – + 9...+11

Харьков – +10...+12

Киев – + 4...+6



Прогноз погоды на 15 марта / Карта Укргидрометцентра