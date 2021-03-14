Прогноз погоды на 15 марта: Украина – с дождями, мокрым снегом, где повезет с теплом
Погода в Украине в понедельник, 15 марта будет значительно отличаться в регионах. Так на юге и Востоке наконец дождутся солнца и весеннего тепла, а вот северные, западные и часть центральных областей будут страдать от дождей, а порой и мокрого снега.
Источник:Укргидрометцентр
Сухо и солнечно будет на Волыни и Ровненкой области. Здесь столбики термометров поднимутся до +6...+8 градусов.
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Также без осадков в восточных, части центральных и южных областях. Температура здесь будет колебаться в пределах +9...+14 градусов. Исключение на юге составит лишь Одесская область. Здесь придется прихватить дождевики и зонтики. Однако будет тепло + 9...+11.
Не следует надеяться на хорошую погоду жителям Запада, а также северных областей. Им метеорологи пообещали дожди, а порой и мокрый снег. Будет довольно прохладно, самые низкие температуры на Ивано-Франковщине и Буковине – только +3...+5.
Что касается Киева, то здесь прогнозируют и ночью, и днем – дожди и +4...+6 градусов.
В Киеве атмосферный фронт сделает понедельник облачным и влажным, с небольшим дождем, днем 15-го марта предполагается около + 5 градусов,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 15 марта
Ужгород – +5...+7
Львов – + 5...+7
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – + 5...+7
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – + 5...+7
Луцк – + 6...+8
Ровно – + 6...+8
Житомир – + 5...+7
Винница – + 8...+10
Одесса – + 9...+11
Николаев – +12...+14
Херсон – + 12...+14
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – + 9...+11
Чернигов – + 5...+7
Сумы – + 5...+7
Полтава – + 9...+11
Днепр – 11...+13
Запорожье – +10...+12
Донецк – + 11...+13
Луганск – + 9...+11
Харьков – +10...+12
Киев – + 4...+6
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