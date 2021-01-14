Погода в Украине 15 январю будет по-настоящему зимней. В большинстве областей, кроме южных, выпадет много снега. Столбики термометров опустятся значительно ниже нуля.

Лишь в Крыму воздух прогреется до плюсовой температуры – +2 ... +4. Также на полуострове к снегу добавится еще дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Жителям остальных украинских регионов следует одеваться теплее, ведь на дворе их ждет мороз. Холоднее всего будет на Севере и Западе Украины. Здесь термометры будут показывать -9 ...-11 градусов днем. Такие же показатели ожидают и ночью.

Значительно теплее – в южных областях. Здесь метеорологи прогнозируют от +1 до -4.

Что до снега, то он 15 январю будет щедрым почти по всей территории Украины. Исключение – Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.

В Киеве в пятницу – холодно и снежно. Температура в столице будет колебаться в пределах -9 ...-11.

На дорогах гололедица! Снег будет идти периодически и неравномерно, небольшой, максимум умеренный. В дальнейшем, до конца недели, похолодание усилится до ночных -15 ...-23 градусов, днем ​​ожидается -10 ...-15 градусов,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 15 января:

Ужгород – -4...-6

Львов – -7...-9

Ивано-Франковск – -7...-9

Тернополь – -9...-11

Черновцы – -5...-7

Хмельницкий – -8...-10

Луцк – -9...-11

Ровне – -9...-11

Житомир – -9...-11

Винница – -8...-10

Одесса – -1...-3

Николаев – -2...-4

Херсон – -1...+1

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -5...-7

Черкассы – -5...-7

Чернигов – -8...-10

Сумы – -5...-7

Полтава – -5...-7

Днепр – -2...-4

Запорожье – -1...+1

Донецк – -2...-4

Луганск – -4...-6

Харьков – -4...-6

Киев – -9...-11

Прогноз погоды на 15 января / Карта Укргидрометцентра