Прогноз погоды на 15 января: почти по всей Украине снегопады и морозы
Погода в Украине 15 январю будет по-настоящему зимней. В большинстве областей, кроме южных, выпадет много снега. Столбики термометров опустятся значительно ниже нуля.
Лишь в Крыму воздух прогреется до плюсовой температуры – +2 ... +4. Также на полуострове к снегу добавится еще дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Жителям остальных украинских регионов следует одеваться теплее, ведь на дворе их ждет мороз. Холоднее всего будет на Севере и Западе Украины. Здесь термометры будут показывать -9 ...-11 градусов днем. Такие же показатели ожидают и ночью.
Значительно теплее – в южных областях. Здесь метеорологи прогнозируют от +1 до -4.
Что до снега, то он 15 январю будет щедрым почти по всей территории Украины. Исключение – Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.
В Киеве в пятницу – холодно и снежно. Температура в столице будет колебаться в пределах -9 ...-11.
На дорогах гололедица! Снег будет идти периодически и неравномерно, небольшой, максимум умеренный. В дальнейшем, до конца недели, похолодание усилится до ночных -15 ...-23 градусов, днем ожидается -10 ...-15 градусов,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 15 января:
Ужгород – -4...-6
Львов – -7...-9
Ивано-Франковск – -7...-9
Тернополь – -9...-11
Черновцы – -5...-7
Хмельницкий – -8...-10
Луцк – -9...-11
Ровне – -9...-11
Житомир – -9...-11
Винница – -8...-10
Одесса – -1...-3
Николаев – -2...-4
Херсон – -1...+1
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -5...-7
Черкассы – -5...-7
Чернигов – -8...-10
Сумы – -5...-7
Полтава – -5...-7
Днепр – -2...-4
Запорожье – -1...+1
Донецк – -2...-4
Луганск – -4...-6
Харьков – -4...-6
Киев – -9...-11
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