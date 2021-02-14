Прогноз погоды на 15 февраля: на Сретение морозы не отступят, на Западе будет идти снег
В понедельник, 15 февраля, синоптики прогнозируют небольшой снег в западных и северо-западных регионах. На дорогах будет гололедица, а порывы ветра местами будут достигать 12 метров в секунду.
Украинцам не стоит ждать плюсовой температуры. Теплее всего 15 февраля будет в Ужгороде – там прогнозируют 0...-2 градусов.
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На Юге днем прогнозируют лишь -1...-3 градусов мороза, а ночью – -6...-8. Осадки маловероятны, однако в течение дня в этих регионах будет облачно.
На Востоке сохранится ясная погода, осадков там не прогнозируют. Днем температура будет колебаться в пределах -6...-8 градусов. На Севере морозы ударят ночью, в Сумах прогнозируют до -16...-18 градусов.
Зато на Западе будет продолжать снежить, впрочем – уже не так сильно, как на прошлой неделе. Также в западных областях вероятны штормовые порывы.
Понедельник в Киеве пройдет без осадков, столицу ждет облачная погода. Днем столбики термометров опустятся до -7...-10 градусов. На дорогах и тротуарах будет гололедица.
Прогноз от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине подрастет атмосферное давление, существенные осадки будут маловероятными.
Ближайшая неделя обещает быть холодной и даже очень холодной. Ослабление морозов вероятно со следующих выходных,
– подчеркнула она.
И объяснила, почему южные циклоны связывают с похолоданием. Зимой, постепенно втягивая с севера холодный воздух, они "забрасывают" его на территорию Украины.
Какой будет погода в городах Украины в понедельник, 15 февраля
Ужгород – 0...-2
Львов – -5...-7
Ивано-Франковск – -5...-7
Тернополь – -5...-7
Черновцы – -5...-7
Хмельницкий – -5...-7
Луцк – -5...-7
Ровно – -5...-7
Житомир – -6...-8
Винница – -5...-7
Одесса – -1...-3
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...-3
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – -5...-7
Черкассы – -6...-8
Чернигов – -6...-8
Сумы – -7...-9
Полтава – -6...-8
Днепр – -6...-8
Запорожье – -1...-3
Донецк – -5...-7
Луганск – -6...-8
Харьков – -6...-8
Киев – -6...-8
Прогноз погоды на 15 февраля / Карта Укргидрометцентра
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