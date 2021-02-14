В понедельник, 15 февраля, синоптики прогнозируют небольшой снег в западных и северо-западных регионах. На дорогах будет гололедица, а порывы ветра местами будут достигать 12 метров в секунду.

Украинцам не стоит ждать плюсовой температуры. Теплее всего 15 февраля будет в Ужгороде – там прогнозируют 0...-2 градусов.

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На Юге днем ​​прогнозируют лишь -1...-3 градусов мороза, а ночью – -6...-8. Осадки маловероятны, однако в течение дня в этих регионах будет облачно.

На Востоке сохранится ясная погода, осадков там не прогнозируют. Днем температура будет колебаться в пределах -6...-8 градусов. На Севере морозы ударят ночью, в Сумах прогнозируют до -16...-18 градусов.

Зато на Западе будет продолжать снежить, впрочем – уже не так сильно, как на прошлой неделе. Также в западных областях вероятны штормовые порывы.

Понедельник в Киеве пройдет без осадков, столицу ждет облачная погода. Днем столбики термометров опустятся до -7...-10 градусов. На дорогах и тротуарах будет гололедица.

Прогноз от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине подрастет атмосферное давление, существенные осадки будут маловероятными.

Ближайшая неделя обещает быть холодной и даже очень холодной. Ослабление морозов вероятно со следующих выходных,

– подчеркнула она.

И объяснила, почему южные циклоны связывают с похолоданием. Зимой, постепенно втягивая с севера холодный воздух, они "забрасывают" его на территорию Украины.

Какой будет погода в городах Украины в понедельник, 15 февраля

Ужгород – 0...-2

Львов – -5...-7

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -5...-7

Черновцы – -5...-7

Хмельницкий – -5...-7

Луцк – -5...-7

Ровно – -5...-7

Житомир – -6...-8

Винница – -5...-7

Одесса – -1...-3

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...-3

Симферополь – -1...-3

Кропивницкий – -5...-7

Черкассы – -6...-8

Чернигов – -6...-8

Сумы – -7...-9

Полтава – -6...-8

Днепр – -6...-8

Запорожье – -1...-3

Донецк – -5...-7

Луганск – -6...-8

Харьков – -6...-8

Киев – -6...-8



Прогноз погоды на 15 февраля / Карта Укргидрометцентра